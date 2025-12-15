Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo , un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un " arma de destrucción masiva", lo que eleva el combate contra esa droga sintética que ha sido calificada por el gobierno como una amenaza a la seguridad nacional.

"Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos", aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

El presidente firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

"Este paso libera todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años", dijo la Casa Blanca.

La orden ejecutiva firmada por Trump permite movilizar recursos federales y endurecer la persecución contra carteles y redes de tráfico internacional de fentanilo, empleando herramientas que se utilizaban para el combate al terrorismo y a alas amenazas químicas.

Penas más fuertes

El decreto ordena a la Fiscal General emprender de inmediato el aumento a las penas y establecer agravantes y variaciones en las sentencias por casos de tráfico de fentanilo.

La Orden indica al secretario de Estado y al secretario del Tesoro tomar las medidas apropiadas contra los activos e instituciones asociadas a la producción, distribución o comercialización de fentanilo y de sus precursores químicos.

El texto ordena al Secretario de Guerra evaluar si corresponde proveer recursos adicionales de seguridad nacional al Departamento de Justicia en situaciones de emergencia vinculadas a una amenaza clasificada como arma de destrucción masiva.

Al mismo tiempo, ordena actualizar los protocolos de respuesta ante incidentes químicos para incluir el riesgo que representa el fentanilo y fortalecer la identificación de redes de contrabando mediante inteligencia asociada a la no proliferación.

FUENTE: Con informaciòn de AFP