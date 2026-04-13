Trump anuncia que Irán se ha puesto en contacto con EEUU para una nueva ronda de negociaciones

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones , después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

El mandatario afirmó el lunes que representantes iraníes habían llamado para lograr un acuerdo de paz después de que las conversaciones en Pakistán terminaran el fin de semana sin llegar a un acuerdo.

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"Puedo decirles que hemos recibido llamadas de la otra parte. Quieren hacer un trato. Con muchas ganas, con muchísimas ganas", dijo Trump a los periodistas frente al Despacho Oval, sin especificar qué altos responsables habían llamado.

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

Advertencia para buques iraníes

Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

El precio del petróleo han retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

FUENTE: Con información de EFE