lunes 13  de  abril 2026
CONFLICTO

Trump ordena bloquear al estrecho de Ormuz: funcionamiento y retos del veto presidencial

Se trata de un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana entre Washington y Teherán en Islamabad

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.

AFP

WASHINGTON.- El bloqueo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha previsto a partir de este lunes a las 14:00 GMT al estrecho de Ormuz afecta a todos los navíos que partan o salgan de puertos iraníes.

Se trata de un paso más en su ofensiva contra Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz de este fin de semana entre Washington y Teherán en Islamabad, y busca, según sus palabras, cortar los beneficios petroleros de Irán.

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¿A quién afectará?

Según el comunicado del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "el bloqueo se aplicará de manera imparcial a buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el de Omán. Las fuerzas del Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes".

¿Qué ha dicho Trump?

El líder republicano asegura que ningún país podrá eludir dicho veto. "No vamos a permitir que Irán gane dinero vendiendo petróleo a los países que le gustan y no a los que no... Será o todo o nada. Estamos imponiendo un bloqueo total", dijo el domingo en el programa Sunday Morning Futures de la cadena Fox.

En su red, Truth Social, ha añadido que "en algún momento, se llegará a una situación en la que TODOS PODRÁN ENTRAR y TODOS PODRÁN SALIR, pero Irán no ha permitido que eso ocurra al limitarse a decir: 'Podría haber una mina por ahí en algún lugar', que nadie conoce salvo ellos". Para Trump, esto es "UNA EXTORSIÓN MUNDIAL".

¿En qué consiste un bloqueo?

Según el Manual del Comandante sobre el derecho de las operaciones navales de la Armada estadounidense en 2022, "el bloqueo es una operación bélica destinada a impedir que buques y/o aeronaves de todos los Estados, tanto enemigos como neutrales, entren o salgan de puertos, aeródromos o zonas costeras específicas que pertenezcan a un Estado enemigo, estén ocupadas por él o se encuentren bajo su control".

"El derecho de bloqueo busca impedir por completo el paso de buques y aeronaves, sin importar su carga, a través de un cordón previamente establecido y anunciado que separa al enemigo de las aguas o el espacio aéreo internacionales".

Ese mismo manual estipula que "un bloqueo debe aplicarse de manera imparcial": "La discriminación por parte de quien impone el bloqueo, ya sea a favor o en contra de buques y aeronaves de determinados Estados, incluidos los de su propio país o los de un Estado aliado, lo invalida jurídicamente".

El objetivo es "la privación y la degradación de la capacidad del enemigo, siendo su fin último lograr su derrota". Aunque "las minas navales no pueden colocarse frente a las costas y puertos del enemigo con el único objetivo de interceptar el tráfico marítimo comercial, pueden emplearse en el bloqueo estratégico de puertos, costas y vías navegables enemigas".

Washington ha pedido a los buques que estén pendientes de los Avisos a Navegantes y que contacten con las fuerzas navales estadounidenses para recibir información adicional al respecto.

¿Es una medida legal?

El Manual de San Remo, una iniciativa que compendia el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, estipula que un bloqueo debe declararse y notificarse a todos los beligerantes y Estados neutrales, no debe impedir el acceso a los puertos y las costas de los países neutrales y no puede impedir entre otros el paso de suministros médicos para la población civil y militares heridos o enfermos.

Advierte también que podrán ser capturadas las naves mercantes cuando se tengan motivos razonables para creer que violan el bloqueo. Y aquellas que, tras previa intimidación, "ofrezcan manifiestamente resistencia a su captura podrán ser atacadas".

Según ha afirmado el jurista Donald Rothwell en el diario Independent, el derecho internacional distingue entre "beligerantes" y "neutrales" en términos bélicos.

FUENTE: Con información de EFE/AFP/EUROPA PRESS

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