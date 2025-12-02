Trump, en medio de las negociaciones sobre Ucrania: "No es una situación fácil. ¡Qué desastre!"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acompañado del enviado económico del Kremlin Kirill Dmitriev y del asistente del Kremlin Yuri Ushakov, se reúne con el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 2 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump expresó, en medio de las negociaciones con Rusia sobre Ucrania , que "no es una situación fácil", mientras se retoman las conversaciones congeladas entre las partes en las últimas semanas, a pesar de la escalada de ataques.

"Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles. ¡Qué desastre!", declaró durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca, haciendo referencia al encuentro del enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió este martes en el Kremlin con Witkoff y Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania.

"Me alegro mucho de verlos", dijo el mandatario ruso a Witkoff y Kushner, sentados junto a los traductores. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov y el enviado comercial del Kremlin, Kirill Dmitriev, participaron también en la reunión, según la televisión estatal.

Putin acusa a Europa

Antes del encuentro, Putin insistió en que su país está listo para la guerra si Europa la busca. También acusó a los europeos de obstaculizar los esfuerzos para poner fin a casi cuatro años de combates.

"No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos", declaró ante la prensa.

La reunión en la capital rusa tiene lugar tras varios días de intensas gestiones diplomáticas que dejaron a Washington "muy optimista" sobre las posibilidades de poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que los delegados presenten a Putin una nueva versión del plan estadounidense para acabar con las hostilidades, elaborado después de una versión anterior que Kiev y sus aliados europeos estimaron que contemplaba muchas concesiones a Moscú.

Zelenski "esperando señales"

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que está "esperando señales" de la delegación estadounidense tras sus reuniones en Rusia. "Tienen la intención de informarnos directamente inmediatamente después de dichas reuniones. Los próximos pasos dependerán de dichas señales", manifestó.

El gobernante ucraniano afirmó que si las señales "resultan como corresponden, si hay equidad con" sus socios, una delegación ucraniana podría reunirse con una estadounidense "muy pronto", si bien el nivel de los cargos "depende" del resultado de hoy. "Si las señales abren la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones globales pero rápidas, la reunión se celebrará a un nivel superior", subrayó.

En este sentido, el jefe de Estado ucraniano hizo hincapié en que está "listo para recibir todas las señales" y para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca", según manifestó en un mensaje publicado a través de su perfil en la red social X.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que Zelenski haya realizado un discurso ante el Parlamento irlandés, donde dijo que Kiev necesita "una paz digna", en la primera visita de Estado de un presidente de Ucrania a Irlanda desde que se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Para que esto suceda, absolutamente todos deben apoyar la paz: todos en Europa y todas las naciones que valoran la paz. Irlanda es un país neutral, pero ciertamente no indiferente. Estamos agradecidos. Nos están ayudando y lo valoramos enormemente. Y la influencia de Irlanda es realmente importante, porque es la influencia de una gran comunidad global. Ojalá esa influencia suya siempre actúe de manera justa", ha expresado.

Una delegación ucraniana podría reunirse con Witkoff y Kushner el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó un alto funcionario de Kiev.

"Estados Unidos quiere informarnos directamente después de su reunión" con Putin, declaró el martes Zelenski durante una visita a Irlanda, donde busca consolidar el respaldo europeo.

Pero cualquier plan debe terminar con el conflicto de manera definitiva, dijo Zelenski.

"Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa en los combates", afirmó el presidente ucraniano, y añadió: "Se necesita una paz digna".

En Bruselas, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo estar "seguro" de que los esfuerzos de Estados Unidos "eventualmente restaurarán la paz en Europa".

Los escándalos de corrupción de Kiev

La reunión entre Estados Unidos y Rusia llega en un momento crítico para Ucrania.

Kiev se ha visto sacudida por escándalos de corrupción que terminaron con la dimisión del jefe de gabinete y mano derecha de Zelenski.

Moscú también ha intensificado en las últimas semanas los ataques con drones y misiles contra Ucrania.

El presidente ucraniano señaló que aún espera discutir cuestiones clave con el presidente estadounidense, incluidas territoriales, y sugirió que la verdadera motivación de Moscú para las conversaciones con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, calificándolo de "operación militar especial".

Decenas de miles de civiles y militares han muerto desde que comenzó la guerra, y millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus hogares.

Avance ruso

Witkoff se ha reunido con Putin en múltiples ocasiones, pero medios estadounidenses informaron que era la primera vez que Kushner -quien ayudó a negociar el alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza a principios de este año- participaría en las conversaciones con Putin.

En el terreno, las fuerzas rusas lograron en noviembre su mayor avance en el frente ucraniano en un año, según el análisis de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja con el Critical Threats Project (CTP).

En un mes, Rusia arrebató 701 km2 a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024 (725 km2), excluyendo los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022.

El lunes, Rusia reivindicó la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Sin embargo, Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.

También en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que el mes anterior, con un total de 5.660 misiles y drones de largo alcance (+2%).

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP