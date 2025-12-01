lunes 1  de  diciembre 2025
BÉISBOL

Secuestran en Venezuela a exlanzador grandeliga y actual coach de pitcheo de las Águilas del Zulia

Según reportes locales, funcionarios uniformados interceptaron al exlanzador Wilson Álvarez en Maracaibo, Venezuela, el pasado 25 de noviembre

El exlanzador venezolano Wilson Álvarez, en ese momento como serpentinero activo de las Águilas del Zulia, durante un juego de la Serie del Caribe, el 2 de febrero del 2000.

El exlanzador venezolano Wilson Álvarez, en ese momento como serpentinero activo de las Águilas del Zulia, durante un juego de la Serie del Caribe, el 2 de febrero del 2000.

PEDRO UGARTE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El exlanzador venezolano Wilson Álvarez, actual coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, equipo de la pelota invernal del país sudamericano, habría sido secuestrado y posteriormente liberado el pasado 25 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, según reportó El Pitazo.

El hecho habría ocurrido ese martes, cuando los zulianos se enfrentaban a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de la ciudad marabina. De acuerdo al reporte, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, debidamente uniformados, interceptaron al instructor en las cercanías del recinto.

Lee además
El venezolano Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, lanza la pelota hacia la segunda base durante un juego, el 22 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Venezolano Javier Sanoja, de los Marlins, consigue su primer Guante de Oro en MLB
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Lanzadores dominicanos son imputados en escándalo de apuestas en la MLB

Posteriormente, lo forzaron a subir a una camioneta sin identificación oficial. El coach no estuvo presente en el entrenamiento previo del equipo para ese compromiso, ni tampoco al momento de que sonara el Himno Nacional.

Tiempo después, para el séptimo inning de dicho cotejo, Álvarez apareció en el terreno. Según la información brindada por El Pitazo, se le habría solicitado a su esposa pagar un rescate por su liberación.

El medio pudo corroborar con fuentes cercanas al equipo que el coach no estuvo presente en la práctica del día ni al momento de cantar el Himno. Sin embargo, su ausencia fue justificada asegurando que su presencia en ambos momentos no era un protocolo obligatorio.

Al ser preguntados sobre la seguridad del estadio, las fuentes no ofrecieron respuesta.

Hasta la mañana de este lunes 1 de diciembre, el exgrandeliga no se había pronunciado al respecto.

Ícono del pitcheo venezolano

Álvarez, de 55 años de edad en la actualidad, es uno de los lanzadores de mayor jerarquía que haya vestido el uniforme de las Águilas en su historia. El "Intocable" ganó la Triple Corona de pitcheo y finalizó invicto la temporada 1991-1992 de la LVBP. Asimismo, el zurdo ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol del Caribe en 2010.

Por otro lado, el zuliano también tuvo una sólida carrera en las Grandes Ligas, disputando 14 temporadas con los Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago, Gigantes de San Francisco, Rays de Tampa Bay y Dodgers de Los Ángeles. Tuvo récord vitalicio de 102-92 y una efectividad de 3.96 en 355 apariciones. Fue el primer venezolano en lanzar un juego sin hits ni carreras en la máxima categoría.

Temas
Te puede interesar

Conozca a los ganadores del premio Cy Young 2025 en la MLB

No todo lo que brilla en Japón puede batear en MLB

Anthony Rendon y el peor contrato en la historia de la MLB está cerca de su fin

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Tanques de combustible se encuentran en una instalación propiedad de Citgo, subsidiaria  y principal activo de Pdvsa de Venezuela, en Lemont, Illinois, EEUU
ECONOMÍA

Juez de EEUU aprueba venta de Citgo, principal activo de Pdvsa de Venezuela en el exterior

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

US Deployment in the Caribbean Strikes at Cartel de los Soles Allies

Te puede interesar

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.nado.     video
ELECCIONES

Nasry Asfura, favorito de Trump, encabeza presidenciales de Honduras, según datos parciales

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

Sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, 14 de marzo de 2025.
DDHH

CPI cierra oficina en Venezuela por falta de apoyo "complementario" en caso de crímenes de lesa humanidad

Imagen referencial
DEBATE

Florida autoriza nueva caza de osos tras recurso conservacionista desestimado por la justicia