Secuestran en Venezuela a exlanzador grandeliga y actual coach de pitcheo de las Águilas del Zulia

El exlanzador venezolano Wilson Álvarez, en ese momento como serpentinero activo de las Águilas del Zulia, durante un juego de la Serie del Caribe, el 2 de febrero del 2000.

El exlanzador venezolano Wilson Álvarez , actual coach de pitcheo de las Águilas del Zulia , equipo de la pelota invernal del país sudamericano, habría sido secuestrado y posteriormente liberado el pasado 25 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, según reportó El Pitazo.

El hecho habría ocurrido ese martes, cuando los zulianos se enfrentaban a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Luis Aparicio "El Grande" de la ciudad marabina. De acuerdo al reporte, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, debidamente uniformados, interceptaron al instructor en las cercanías del recinto.

Posteriormente, lo forzaron a subir a una camioneta sin identificación oficial. El coach no estuvo presente en el entrenamiento previo del equipo para ese compromiso, ni tampoco al momento de que sonara el Himno Nacional.

Tiempo después, para el séptimo inning de dicho cotejo, Álvarez apareció en el terreno. Según la información brindada por El Pitazo, se le habría solicitado a su esposa pagar un rescate por su liberación.

El medio pudo corroborar con fuentes cercanas al equipo que el coach no estuvo presente en la práctica del día ni al momento de cantar el Himno. Sin embargo, su ausencia fue justificada asegurando que su presencia en ambos momentos no era un protocolo obligatorio.

Al ser preguntados sobre la seguridad del estadio, las fuentes no ofrecieron respuesta.

Hasta la mañana de este lunes 1 de diciembre, el exgrandeliga no se había pronunciado al respecto.

Ícono del pitcheo venezolano

Álvarez, de 55 años de edad en la actualidad, es uno de los lanzadores de mayor jerarquía que haya vestido el uniforme de las Águilas en su historia. El "Intocable" ganó la Triple Corona de pitcheo y finalizó invicto la temporada 1991-1992 de la LVBP. Asimismo, el zurdo ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol del Caribe en 2010.

Por otro lado, el zuliano también tuvo una sólida carrera en las Grandes Ligas, disputando 14 temporadas con los Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago, Gigantes de San Francisco, Rays de Tampa Bay y Dodgers de Los Ángeles. Tuvo récord vitalicio de 102-92 y una efectividad de 3.96 en 355 apariciones. Fue el primer venezolano en lanzar un juego sin hits ni carreras en la máxima categoría.