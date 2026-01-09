viernes 9  de  enero 2026
Trump anuncia que recibirá a la líder venezolana Machado "la semana que viene"

Machado afirmó que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

El presidente Donald Trump.&nbsp;

El presidente Donald Trump. 

@WhiteHouse / X

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado debe viajar a Washington la próxima semana y afirmó estar "impaciente" por reunirse con ella.

"Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla", dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News.

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
María Corina Machado, líder de la democracia
La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
María Corina Machado: un Nóbel de la Paz controvertido

Machado afirmó en una entrevista con ese mismo canal estadounidense que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

"He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor", comentó luego Trump.

Sin embargo, en Oslo, el Instituto Nobel declaró que es imposible transferir el premio.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otra persona", declaró a la AFP el portavoz del instituto, Erik Aasheim.

"Una vez anunciado el/los galardonado(s), la decisión permanece para siempre", añadió, especificando que, no obstante, el galardonado tiene la libertad de hacer lo que considere oportuno con el dinero del premio.

Al preguntarle sobre el premio Nobel que fue entregado a Machado, y no a él como la mayoría esperaba ya que es el responsable de detener importantes conflictos bélicos a nivel mundial que suponían una amenaza constante Trump dijo: "Esa es la postura del comité (que otorga el Premio Nobel de la Paz). (...) Es muy vergonzoso para Noruega. Tuvieron algo que ver o no. Creo que sí. Dicen que no. Pero cuando se han terminado ocho guerras, debería recibirse una por cada una", declaró Trump este jueves en Fox News.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN

