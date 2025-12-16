Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció que se dirigirá el miércoles a la nación en un mensaje televisado en horario estelar, y destacó que ha sido "un gran año" para Estados Unidos desde su regreso al poder en enero.

"Mis compatriotas: mañana por la noche daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca, a las 9 p.m. (hora del este de Estados Unidos, 02h00 GMT, ndlr). Espero 'verlos' entonces", dijo el martes el mandatario en su plataforma Truth Social.

"Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!", agregó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el discurso de Trump tratará sobre inmigración y la economía.

"Hablará al país de sus éxitos históricos de este año" y "develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año", adelantó Leavitt.

"Lo que Biden rompió no se arreglará en una semana"

La visión resueltamente positiva del presidente estadounidense y de la Casa Blanca contrasta con la inquietud que expresan las encuestas de opinión sobre el costo de la vida en el país.

Los estadounidenses esperan cambios respecto a la política económica de Trump, basada en gran parte en los aranceles, algo que preocupa a los republicanos, a menos de un año de las elecciones legislativas de medio mandato.

Algunos conservadores llaman al mandatario a centrarse más en los asuntos internos.

Trump, tras un mitin la semana pasada en Pensilvania (noreste), estará el viernes en Carolina del Norte (sureste) para intentar movilizar a los votantes.

El vicepresidente JD Vance, que estuvo el martes en Pensilvania, pidió a los estadounidenses que tengan paciencia, atribuyendo la responsabilidad de la carestía al demócrata Joe Biden, antecesor de Trump debido a las polìticas que adoptò la administraciòn demòcrata.

Los electores "saben que Roma no se hizo en un día". Saben que lo que Joe Biden rompió no se arreglará en una semana", declaró. "Debemos perseverar. Debemos seguir trabajando para traer buenos empleos y dinero a Estados Unidos", añadió Vance.

Precisamente, este martes se conocieron datos de empleo en Estados Unidos y no fueron positivos para la Casa Blanca. El mercado laboral dio en noviembre nuevas muestras de debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6%, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP