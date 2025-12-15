lunes 15  de  diciembre 2025
EEUU

Trump anuncia que presentará de "forma inminente" una demanda contra la BBC y le pone fecha

El reportaje apuntaba a una "culpabilidad directa" por parte de Trump a la hora de "instar" a una supuesta "acción violenta" en declaraciones realizadas justo antes del asalto, algo que no sucedió, que la BBC editó para hacer creer a su audiencia que Trump ordenó el asalto

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que presentaría de forma inminente una demanda contra la BBC por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio en Washington.

En noviembre, los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC en la que acusan a la cadena de difamar al presidente por editar uno de sus discursos antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio un plazo de cinco días para disculparse y pagar una compensación.

Lee además
El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump
el presidente trump, la doctrina monroe y cuba narcocomunista
Opinión

El presidente Trump, la Doctrina Monroe y Cuba narcocomunista

Trump dijo entonces que demandaría a la cadena británica por entre 1.000 y 5.000 millones de dólares.

"Presentaremos esa demanda probablemente esta tarde o mañana en la mañana (martes)", dijo Trump este lunes a periodistas en la Oficina Oval, más de un mes después de amenazar por primera vez a la cadena británica.

El mes pasado, la BBC se disculpó por haber dado la impresión en un documental difundido en 2024 de que Trump había incitado a una "acción violenta" antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

Dimisiones

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y provocó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

El presidente de la BBC, Samir Shah, aseguró el mes pasado que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente a la amenaza de Trump.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Samir Shah, en un mensaje enviado al personal de BBC en ese momento.

Editaron su discurso

"Tengo la obligación de hacerlo. No busco meterme en líos legales. Pero creo que tengo la obligación de hacerlo. Esto fue tan atroz. Si no lo haces, no evitas que vuelva a sucederle a otras personas", manifestó Trump durante una entrevista para la cadena británica GB News.

El magnate denunció "más que falso"; lo que hicieron los trabajadores de la BBC al editar su discurso fue algo "corrupto" y adelantó que su equipo de abogados se prepara y "demandará".

"Los demandaremos por un valor de entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. Creo que tengo que hacerlo. Ellos incluso admitieron que engañaron", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One el mes pasado.

"Difamación"

Los abogados de Trump le enviaron una carta a la BBC el lunes acusando a la cadena de difamar al presidente por la edición en un video de un discurso antes de los disturbios en el Capitolio en enero de 2021, y les dio hasta el viernes para disculparse y pagar una compensación.

"La gente en Reino Unido está muy enojada por lo que pasó, como pueden imaginar, porque demuestra que la BBC son noticias falsas", dijo Trump.

"Veremos qué pasa. No me imagino que les vaya muy bien en ese juicio", advirtió antes de reiterar que se siente "obligado a interponer una demanda importante contra la BBC porque lo que hicieron es increíble".

En la misma línea, el inquilino de la Casa Blanca aseveró que la manipulación vista en este caso es "peor" que la de otros casos conocidos que se han saldado con multas millonarias y sugirió que esta puede no ser la primera vez que la BBC haya editado sus palabras "y las de otros".

"Una de las ventajas de los litigios es que descubriremos cuántas veces lo han hecho con otras personas. ¿Se lo han hecho a su primer ministro? ¿Se lo han hecho a Nigel (Farage, líder del partido Reform UK)?", se preguntó.

Daños y perjuicios

Trump acusa a la corporación británica por "tergiversar" su discurso poco antes del asalto perpetrado por sus seguidores en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, un incidente con el que buscaban evitar la certificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden, resultados que Trump denuncia que fueron manipulados a favor del demócrata.

Se trata de la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el neoyorquino busca una disculpa y una compensación.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ya había pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo, según él, por un "error".

Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una "culpabilidad directa" por parte de Trump a la hora de "instar" a una supuesta "acción violenta" en declaraciones realizadas justo antes del asalto, algo que no sucedió, que la BBC editó para hacer creer a su audiencia que Trump ordenó el asalto.

El caso puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

La cadena anunció que el presidente del Consejo de Administración de la BBC, Samir Shah, "envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan" el montaje de ese discurso.

No obstante, agregó: "Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación".

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Venezuela corta suministro de gas natural a Trinidad y Tobago tras captura de buque petrolero sancionado

VenAmérica: Venezuela no se parece a nada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward. 
EDUCACIÓN

Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,  Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas