Trump anuncia salida del cargo de la portavoz Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt AFP.

El presidente Donald J. Trump anunció el miércoles que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo "a finales de mes" para dedicarse a su familia, en especial a su bebé.







En un mensaje en su red Truth Social, Trump describió a Leavitt como una de sus colaboradoras "más cercanas y de mayor confianza".

Leavitt, quien acaba de tener a su segundo hijo, manifestó en redes sociales que la decisión era "agridulce", y afirmó sentirse "increíblemente agradecida" con el Presidente. FUENTE: Con información de AFP.

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