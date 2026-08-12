miércoles 12  de  agosto 2026
CASA BLANCA

Trump anuncia salida del cargo de la portavoz Karoline Leavitt

En un mensaje en su red Truth Social, Trump describió a Leavitt como una de sus colaboradoras "más cercanas y de mayor confianza". Leavitt dijo que la decisión era agridulce y afirmó sentirse "increíblemente agradecida" con el Presidente

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J. Trump anunció el miércoles que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejará su cargo "a finales de mes" para dedicarse a su familia, en especial a su bebé.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump describió a Leavitt como una de sus colaboradoras "más cercanas y de mayor confianza".

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Leavitt, quien acaba de tener a su segundo hijo, manifestó en redes sociales que la decisión era "agridulce", y afirmó sentirse "increíblemente agradecida" con el Presidente.

FUENTE: Con información de AFP.

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