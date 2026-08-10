Trump asegura que EEUU controla el estrecho de Ormuz

El portaviones George H.W. Bush (CVN 77) navega por el mar Arábigo mientras las fuerzas estadounidenses mantienen el bloqueo naval contra Irán desde el Golfo de Omán y apoyan el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz. El portaaviones transporta más de 60 aeronaves a bordo.

Embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su país mantiene el control total sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán tiene la vía marítima bloqueada en represalia por la guerra.

"Ya está abierto. Miren, el único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos", afirmó el mandatario estadounidense durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Conflicto bélico Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Trump dijo que "en ocasiones" la república islámica coloca alguna mina marina en el estrecho, pero afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses han desminado el paso por completo.

Irán, que negocia con su vecino Omán un posible acuerdo sobre el estrecho, difundió el pasado sábado una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir para que se reabra el tráfico marítimo en esta vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Entre las exigencias, Teherán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

EEUU exige también compensación

Trump respondió este lunes —en su plataforma Truth Social— que exigirá a Irán una compensación por los abusos cometidos en el pasado y que indemnice a los familiares de los manifestantes que han sido víctimas de su represión estatal.

"Yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han matado y gravemente herido con sus bombas colocadas en las carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos, liderados inicialmente por el general (Qassem) Soleimani".

Trump puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, en el que murieron 17 estadounidenses y en el que EEUU acusa a Irán de haber estado involucrado.

El mandatario también dijo que Teherán debería compensar a las familias de los miles de manifestantes muertos durante la represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás en los últimos 50 años.

Una demanda incluida en negociaciones

Entre las exigencias, Irán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

"He instruido a mis representantes para que incluyan firmemente esto en todas y cada una de las futuras negociaciones", apuntó Trump el lunes en respuesta a las exigencias del régimen iraní.

En un mensaje posterior, agregó que Irán también debería responsabilizarse por "los daños y las muertes" en los conflictos del Líbano, Siria, Yemen y Gaza.

FUENTE: Con información de EFE