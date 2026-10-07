Trump aviva el debate sobre inmigración y el islamismo tras las violentas protestas en Francia

La violencia durante las protestas en Francia se ha apoderado de las calles de ese país europeo.

Manifestantes forman una cadena entrelazando sus brazos frente a un bloqueo vial durante una protesta en solidaridad con estudiantes de secundaria, cerca de la universidad Sciences Po (Instituto de Estudios Políticos de París), en el marco de un movimiento nacional de protestas por las condiciones educativas, en París, el 7 de octubre de 2026.

La violencia durante las protestas en Francia se ha apoderado de las calles de ese país europeo.

MIAMI — La creciente tensión social en Francia vuelve a poner en primer plano uno de los debates que más preocupan a Occidente: el impacto de la inmigración masiva y descontrolada, la integración de las comunidades extranjeras y el avance de movimientos vinculados al islamismo político. Las protestas, que comenzaron con reclamos estudiantiles, han derivado en episodios de violencia y han abierto una nueva discusión sobre el rumbo migratorio y la seguridad del país europeo y de Occidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió recientemente a las movilizaciones y cuestionó que su origen pueda explicarse únicamente por las demandas educativas.

VIOLENCIA Disturbios en Francia serían ocasionados por el "islam e inmigración descontrolada"

"Lo que está sucediendo en Francia no es otra cosa que una inmigración masiva fuera de control. ¡Esto no tiene que ver con las escuelas, sino con el Islam que quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande!", expresó el mandatario en su plataforma Truth Social.

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, Joseph Hage, especialista en Medio Oriente, analizó las advertencias de Trump y sostuvo que las manifestaciones deben observarse más allá de sus demandas originales. A su juicio, el movimiento estudiantil terminó incorporando a grupos y consignas ajenas al reclamo educativo y puso nuevamente de manifiesto las dificultades que enfrenta Francia para integrar a parte de su población inmigrante.

De las demandas estudiantiles a las calles

El experto, en su análisis, considera que el origen de las movilizaciones está relacionado con demandas legítimas de los estudiantes, pero sostiene que el escenario cambió posteriormente.

"Las manifestaciones empezaron con demandas legítimas de los estudiantes para mejorar sus condiciones en las secundarias, pero en las calles fueron abrumadas por elementos que no son estudiantes", afirmó.

Según su descripción, durante las protestas aparecieron grupos que, a su juicio, aprovecharon las movilizaciones para introducir reivindicaciones políticas y religiosas. Mencionó la presencia de motocicletas con banderas palestinas, de Argelia, Marruecos y Túnez, además de consignas como "Free Palestine" y expresiones religiosas en árabe.

Hage sostiene que algunos de estos grupos protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas policiales. Las protestas efectivamente han registrado episodios de violencia, aunque las movilizaciones mantienen demandas relacionadas con la educación y el gasto público.

Para el especialista, estos elementos permiten plantear una discusión más amplia sobre la influencia de movimientos islamistas en la sociedad francesa.

"La idea de que hay un plan para controlar la sociedad y posiblemente gobiernos locales luego nacionales no viene de un vacío", afirmó.

La advertencia de la inteligencia francesa

Hage expresó que su interpretación también se basa en antecedentes relacionados con organismos de seguridad franceses. Según explica, un informe de inteligencia que, de acuerdo con su relato, fue revelado meses atrás advirtió al Gobierno y al Parlamento francés sobre intentos de sectores islamistas radicales de aumentar su influencia dentro de la sociedad.

Asimismo, el especialista asegura que ese proceso incluiría una alianza con sectores de la izquierda francesa y menciona específicamente al dirigente Jean-Luc Mélenchon y a La Francia Insumisa, a los que atribuye una posición favorable hacia los inmigrantes en situación irregular.

"La alianza de la izquierda está en ejecución no solamente en Francia sino en Estados Unidos también", sostuvo.

Hage vincula esta apreciación con un debate más amplio sobre la capacidad de movimientos islamistas para aprovechar las instituciones democráticas y las libertades occidentales para aumentar su influencia política.

En ese contexto, hace referencia a un congreso celebrado en 1991 y a un documento atribuido a un miembro de la Hermandad Musulmana en Estados Unidos, al que presentó como antecedente de una estrategia para aumentar la presencia de ese movimiento dentro de la sociedad estadounidense.

El memorando de 1991 existe y fue presentado como evidencia en un proceso judicial estadounidense. Sin embargo, la interpretación de ese documento, su alcance y el grado en que representaba las posiciones de la Hermandad Musulmana han sido objeto de controversia, manifestó.

"La integración"

Al abordar uno de los problemas estructurales de Francia, Hage señala que las dificultades para integrar a sectores de la población musulmana no comenzaron con las actuales protestas.

"La integración de los inmigrantes no es un tema que apareció ahora", advirtió.

Según el especialista, algunos líderes musulmanes construyeron estructuras comunitarias que mantienen a parte de esas poblaciones separadas de la sociedad occidental. Hage menciona específicamente las madrasas, o escuelas religiosas, y los sermones de los viernes en las mezquitas como espacios desde los cuales, según su análisis, se puede reforzar esa separación.

Su argumento parte de una distinción entre la práctica del islam como religión y el islamismo político. Para el experto en Medio Oriente, el problema no está en la pertenencia religiosa de los inmigrantes, sino en aquellos movimientos que utilizan la religión como plataforma política.

Crisis migratoria y expansión islamista

Hage cuestionó de manera directa las políticas de fronteras abiertas implementadas durante las últimas décadas en varios países europeos.

"La política migratoria francesa de fronteras abiertas no ha dado resultados positivos de ninguna manera", advierte, y extiende esa crítica a países como Alemania, Bélgica, Países Bajos y algunas naciones escandinavas.

A su juicio, la llegada masiva de inmigrantes sin una estrategia paralela de integración puede generar comunidades aisladas y aumentar las tensiones sociales.

El especialista se refiere particularmente a la crisis migratoria derivada de la guerra en Siria y destaca que una parte importante de quienes llegaron entonces a Europa eran hombres jóvenes.

"Los migrantes que entraron bajo estas condiciones y otras condiciones escapando de la guerra de Siria, por ejemplo, fueron en su mayoría abrumadora jóvenes, masculinos entre 16 años y 39 años", afirmó.

Hage destacó una frase que, según dijo, circula dentro de sectores islamistas para resumir lo que considera un proyecto de expansión: "Si no podemos islamizar al pueblo, islamizamos la tierra".

La frase y las afirmaciones sobre la existencia de una estrategia coordinada deben entenderse como parte del análisis y las opiniones expresadas por Hage en la entrevista.

Inmigración y elecciones de 2027

El especialista considera que las protestas pueden tener consecuencias políticas en Francia, particularmente porque el país se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Hage indicó que las encuestas han comenzado a reflejar un mayor respaldo a políticos conservadores que plantean endurecer las políticas migratorias y de seguridad.

"Las encuestas empezaron a hablar de una ola de políticos conservadores de la derecha francesa que tiene una alta posibilidad de llegar al poder", afirmó.

Entre las propuestas que, según Hage, están ganando espacio, mencionó deportaciones de inmigrantes en situación irregular, mayores arrestos de personas involucradas en delitos, un mayor escrutinio de las ayudas sociales y una revisión de determinados programas de asistencia gubernamental dirigidos a países como Argelia.

El especialista señala también que algunos sectores franceses acusan al Gobierno argelino de utilizar a sus ciudadanos o a comunidades de origen argelino como instrumento de presión sobre las autoridades francesas.

El enfrentamiento político en Francia

El experto también cuestionó las estrategias utilizadas por sectores de la izquierda francesa contra sus adversarios políticos.

Según su análisis, dirigentes de izquierda recurren a calificativos como "ultraderecha", "antiinmigrantes" o "islamófobos" para desacreditar a quienes plantean restricciones migratorias.

Cuando esas estrategias no funcionan, algunos adversarios terminan enfrentando procesos judiciales, hizo hincapié.

Además, citó los casos de Marine Le Pen y Jordan Bardella como ejemplos de lo que considera una utilización política de las instituciones judiciales.

Trump y la pérdida de identidad occidental

Al evaluar las declaraciones del presidente estadounidense, Hage afirma que el mandatario de EEUU, Donald Trump, no será el único dirigente que advierte sobre las consecuencias culturales de determinadas políticas migratorias.

"Lo que dice el presidente Trump no es su opinión exclusiva", afirmó. "Los políticos franceses del centro y de la derecha lo han dicho repetidamente".

Para Hage, el debate sobre identidad nacional ya dejó de ser marginal en Europa.

"La pérdida de identidad es obvia para la ciudadanía, los observadores europeos y el mundo entero", expresó.

El especialista considera que ignorar los problemas asociados a la inmigración irregular y al islamismo político puede permitir que estos fenómenos se profundicen. Sin embargo, insiste en que debe establecerse una diferencia entre los musulmanes que practican su religión y los movimientos políticos que utilizan el islam como instrumento de poder.

Islam e islamismo político

"Hay países que distinguen entre el Islam como religión y el Islam político que crea islamistas", explicó.

Hage señala que algunos países de mayoría musulmana mantienen prohibiciones contra organizaciones islamistas y persiguen a integrantes de esos movimientos, mientras que estos pueden buscar refugio en países occidentales.

Según su análisis, algunos de ellos aprovechan las garantías vinculadas con los derechos civiles, religiosos y de asilo para establecerse, formar comunidades y desarrollar actividades políticas.

El especialista plantea que las democracias occidentales enfrentan el desafío de proteger la libertad religiosa sin permitir que organizaciones extremistas utilicen las libertades democráticas para promover violencia o proyectos incompatibles con el orden constitucional.

Polonia y Hungría como contraste

Como contraste con el modelo migratorio de otros países europeos, Hage hace referencia a Polonia y Hungría.

El especialista destaca que ambos países han recibido cientos de miles de refugiados ucranianos tras la invasión rusa de Ucrania y sostiene que el caso polaco supera el millón de personas.

A su juicio, la diferencia radica en que estos países han establecido criterios propios frente a determinadas políticas migratorias impulsadas desde la Unión Europea.

"Los que abrieron la frontera enfrentan las consecuencias de sus decisiones", indicó.

La discusión planteada por Trump y desarrollada y analizada detalladamente por el experto en Medio Oriente se produce mientras Francia enfrenta una nueva ola de protestas y se acerca a un ciclo electoral en el que inmigración, seguridad, integración e identidad nacional estarán entre los principales asuntos de debate.

Las movilizaciones, que comenzaron con demandas educativas, han terminado convirtiéndose en un nuevo escenario para una discusión mucho más amplia sobre el futuro de Francia y de Europa.