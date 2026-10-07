miércoles 7  de  octubre 2026
CIBERCRIMEN

EEUU y Francia desmantelan portales que difundían contenido íntimo de 17.000 mujeres

Dos jóvenes fueron arrestados en Francia por presuntamente gestionar la plataforma que vendía contenido obtenido ilegalmente a través de diversos métodos

La acción coordinada en EEUU y Francia evitó la publicación de imágenes no permitidas (Pixabay)

La acción coordinada en EEUU y Francia evitó la publicación de imágenes no permitidas (Pixabay)

Por Elena Moreno

PARIS — Autoridades de Estados Unidos y Francia desmantelan tres portales que comerciaban imágenes íntimas robadas a 17.000 mujeres, incluidas menores de edad, anunció este miércoles, 7 de septiembre, la Fiscalía de París.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, informó que, en colaboración con el FBI en Washington y las autoridades francesas, cerró sitios web “como parte de una acción coordinada de las autoridades contra la difusión de material de abuso sexual infantil” y la publicación no consentida de imágenes íntimas.

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“Estados Unidos obtuvo autorización judicial para clausurar dos dominios asociados con NudeLeaksTeens (NLT), que anunciaba la venta de imágenes y videos sexualmente explícitos filtrados (es decir, pirateados y robados) en los que aparecían mujeres jóvenes y niñas”.

NudeLeaksTeens (NLT) significa "filtración de imágenes íntimas de adolescentes" en inglés.

Además, indicó que, pese a que el sitio advertía contra la difusión de material de abuso sexual infantil, la investigación reveló que también estaban disponibles “imágenes y videos sexualmente explícitos de niños”.

Arrestos en Francia

Los sitios webs cerrados estaban asociados a la plataforma NudeLeaksTeens y en el operativo policial fueron arrestados dos hermanos de 21 y 25 años de edad bajo la sospecha de ser “los presuntos administradores”. Los arrestos se practicaron en el sur de Francia.

A través de tres sitios diferentes, la plataforma ofrecía la venta de paquetes de contenido íntimo robado, procedente de diversas fuentes.

Parte del material provenía de la piratería informática de cuentas de redes sociales, otras imágenes fueron obtenidas mediante el “grooming”, una estrategia que consiste en que un adulto tiende una trampa en línea a un menor, y también se exponían instantáneas del denominado porno de venganza, es decir, la difusión no consentida de imágenes íntimas con fines de desquitarse de una persona.

Algunas de las mujeres son menores de edad y hay víctimas de todas las nacionalidades.

“Se incentivaba a los usuarios del sitio, a cambio de una recompensa en moneda virtual, a proporcionar información de identificación de cada víctima, registrada individualmente con su nombre real, clasificada por edad, lugar de residencia, profesión y con una clasificación de su 'belleza' en una escala del 1 al 10", precisó la fiscalía de París.

En el domicilio de los dos hermanos detenidos, los investigadores franceses incautaron alrededor de 700.000 euros en monedas virtuales, entre ellas bitcoins, litecoins, USDT y ethereum, precisó la Fiscalía de París.

FUENTE: Con información de AFP

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