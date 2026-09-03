Trump carga contra Pedro Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al referirse al asalto masivo de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.
El presidente de EEUU aseguró que España “no paga lo que debería” en la OTAN y que la situación en Ceuta refleja su debilidad institucional
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al referirse al asalto masivo de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.
El mandatario calificó el episodio como “muy difícil de ver” y aseguró que España es un “país arruinado”.
Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al canal británico GB News, donde Trump vinculó la crisis migratoria con la falta de compromiso de España en la OTAN y cuestionó la gestión del Ejecutivo de Sánchez.
La crisis de Ceuta estalló cuando decenas de miles de inmigrantes cruzaron de manera irregular desde Marruecos en cuestión de días, desbordando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y generando un escenario de tensión política y humanitaria en la frontera sur de Europa.
En la entrevista, Trump afirmó: “España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar”, expresó.
El líder estadounidense insistió en que la situación refleja debilidad institucional y falta de control en las fronteras españolas.
Sobre la crisis migratoria, Trump señaló: “Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver. Reino Unido tiene sus propios problemas, pero no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera. Nunca he visto nada parecido”, lamentó.
No es la primera vez que Trump se refiere a la crisis en Ceuta. En los primeros días del cruce masivo, el mandatario atribuyó la situación a las “leyes débiles” y a la “mala gestión” del Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que las autoridades españolas “no sabían qué hacer” ante la llegada repentina de miles de personas.
FUENTE: Con información de Europa Press y Redes Sociales