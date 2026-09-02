SOS Ceuta: la ciudad autónoma une a millones de españoles contra Sánchez

Miles de ceutíes salieron a las calles en protesta por la invasión de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

Millones de españoles salieron a las calles de diversas ciudades para apoyar este miércoles a la ciudad autónoma de Ceuta, el enclave español de 19 kilómetros cuadrados situado al norte de África que este miércoles celebra su Día a pesar de haber sufrido lo que muchos denominan una "invasión" por parte de Marruecos, que ha obligado a custodiar los supermercados con armas largas, e incluso retardar el inicio del curso escolar.

Las manifestaciones se realizaron en toda la península -también en Ceuta- y fueron convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a la ciudadanía ceutí, que se ha declarado "colapsada", "invadida" y al borde de "una grave crisis física y mental" al haber perdido sus espacios públicos desde el pasado 30 de julio.

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Ese día, unos 80.000 inmigrantes, según el gobierno local, entraron por la frontera con Marruecos y provocaron una avalancha que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no supo controlar. Hasta el momento, la grave crisis ha costado la vida a unas 140 personas.

Un mapa interactivo de la plataforma porceuta.es recoge más de 700 puntos de concentración hoy en territorio español, lo que equivale a más de 260 ayuntamientos de todo el país.

En Madrid, los manifestantes se reunieron frente al Congreso bajo el lema "Ceuta nos une"; también en la Plaza de Callao y en la céntrica Puerta del Sol.

La historia no recoge un pasado marroquí

El respaldo a Ceuta sucede este miércoles no por casualidad.

Según el Ayuntamiento ceutí, el 2 de septiembre de 1415 el rey Juan I de Portugal nombró a Pedro de Meneses gobernador de la ciudad. Fue ese momento, y no la conquista militar del 21 de agosto de ese año, el que quedó vinculado siglos después al Día de Ceuta.

Luego el territorio pasó a formar parte de España en 1580, durante la Unión Ibérica, cuando las coronas de España y Portugal se fundieron.

Pero este verano de 2026 las celebraciones en Ceuta se vieron empañadas por una avalancha de marroquíes y subsaharianos mucho mayor que la de 2021.

Aunque muchos inmigrantes regresaron, todavía quedan miles (5.000 según el Gobierno central; cerca de 10.000 de acuerdo con el gobierno ceutí) merodeando por la ciudad, incluso no pocos durmiendo al raso.

El martes, el digital "El Español" filtró un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos "la planificación y ejecución" de la entrada de 72.000 inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Este informe fue enviado a la Audiencia Nacional y está en poder de la Fiscalía española.

Ceuta pide auxilio y Sánchez se va de vacaciones

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aseguró que el impacto de la crisis migratoria está dejando una profunda huella en la actividad económica de Ceuta y llamó a los españoles a ir a la ciudad y consumir en sus negocios.

Según cifras recientes citadas por la prensa española, Ceuta perdió en agosto más de 33 millones de euros, o lo que es lo mismo, cerca del 20 % de su PIB.

Ante la crisis y las consecuentes protestas, que algunos observadores señalan como un "plebiscito" contra Sánchez, el Gobierno central anunció esta semana una partida de 309 millones de euros para Ceuta, que se distribuirán en lo que resta de año.

Claveles en lugar de armas

La "ocupación" marroquí ha provocado disturbios de ambas partes. Un grupo de inmigrantes atacó un vehículo militar español, y por otro lado varios ceutíes desalojaron a los que dormían en un campamento improvisado en la playa El Trampolín y llegaron a incendiar sus carpas.

Tanto el gobierno ceutí, encabezado por Juan Jesús Vivas, como la sociedad civil, reaccionaron rápidamente con una concentración para proclamar la no violencia.

Haciendo galas de su pasado portugués, los manifestantes lanzaron claveles en la entrada de la Delegación del Gobierno para denunciar el "abandono de las instituciones".

Conmovieron las imágenes de los niños depositando los claves en el suelo. La escena recordaba la famosa Revolución de los Claves de Portugal en 1974, cuando el propio ejército, sin disparar un tiro, acabó con una dictadura de más de 50 años.

"Estas son nuestras armas", afirmó un ceutí mostrando un clavel a la televisión española. Los medios recordaron durante estos días la magnífica convivencia que distingue hace años a la ciudad, en un tejido social de cuatro culturas: india, hebrea, musulmana y cristiana.

Sánchez exculpa a Marruecos

Lo más criticado de esta crisis ha sido la ausencia del presidente socialista Pedro Sánchez, quien se marchó de vacaciones y dejó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, encargado de Ceuta.

En una entrevista el lunes con la radio Candena Ser, Sánchez exculpó a Marruecos señalando a Rusia e Israel como actores en internet para "desestabilizar" la crisis migratoria.

Ambos gobiernos respondieron de inmediato y tildaron a Sánchez de mentiroso, además de reclamar pruebas.

Además, en la misma entrevista Sánchez atacó públicamente al rey Felipe VI utilizando un dato falso: dijo que lleva "más de 20 años" sin visitar Ceuta como monarca, cuando en realidad lleva poco más de 12 años en el trono.

No quedó claro si fue una confusión, pero llamó la atención por señalar de esa manera al jefe de Estado español.

Sánchez se ha visto obligado a adelantar para mañana jueves 3 de septiembre su comparecencia en el Congreso, aunque se vislumbra, por lo que dijo en la entrevista con la Cadena Ser, que será indulgente con el régimen marroquí.

Sobre la sumisión de Sánchez a Rabat, no son pocos los que apuntan al espionaje del teléfono móvil de Sánchez por Marruecos, entre mayo y junio de 2021, algo que fue confirmado por el mismo Gobierno español.

En las mismas fechas, Marruecos también espió el teléfono de Grande-Marlaska, ministro del Interior; el de Margarita Robles, ministra de Defensa, y el de Luis Planas, ministro de Agricultura.

Lo que exactamente encontró Marruecos en ese espionaje no se sabe todavía.

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