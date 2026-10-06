Trump confía en que el Congreso apruebe su cheque de $5.000 para estadounidenses si republicanos ganan

Una panorámica del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que confía en que el Congreso aprobará con facilidad su propuesta de enviar a cada adulto estadounidense un cheque por valor de 5.000 dólares si su partido, el Republicano, logra imponerse en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

"Saldrá adelante muy fácilmente", aseguró el presidente estadounidense al ser consultado en el exterior de la Casa Blanca sobre cómo lograría que el Congreso aprobara su propuesta, que él ha bautizado como "Dividendo Trump".

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"Funcionará muy bien, al igual que conseguimos los 1.776 (dólares de compensación) para nuestras Fuerzas Armadas. Tal y como detectamos el fraude de Obamacare y estamos devolviendo el dinero a la gente después de que el presidente (Barack) Obama los estafara. Eso saldrá adelante muy fácilmente", afirmó el republicano tras retornar de Baltimore, donde presentó un plan para impulsar la fabricación de submarinos.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente Trump también instó a sus seguidores a votar por todas las vías posibles y apuntó contra los demócratas: “Van a destruir nuestro país, y sin duda destruirán nuestra economía”, dijo sobre ese partido que es señalado de estar controlado por la extrema izquierda que promueve el socialismo y el islamismo.

Trump apuntó contra el Partido Demócrata y sostiene que una victoria de ese partido implicaría aumento de impuestos y una depresión económica comparable a la de 1929: “Van a destruir nuestro país y sin duda destruirán nuestra economía”.

"Es una de las elecciones más importantes de nuestras vidas”, afirmó el mandatario.

Plan debe ser aprobado por el Congreso

La promesa de Trump, formulada en la reciente Convención Republicana de Dallas, de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si su partido conserva el control del Congreso tras las elecciones de medio mandato enfrenta importantes obstáculos presupuestarios y legislativos. La medida debe ser aprobada por el Congreso.

El desembolso superaría el billón de dólares —alrededor de un sexto de todo el gasto presupuestario anual de EEUU— y tendría que ser autorizado por el Congreso, ya que el presidente no puede disponer unilateralmente de esos fondos.

El propio Trump ha reconocido que el coste del pago rondará esa cantidad, un monto que aumentaría el creciente déficit de Estados Unidos, pero el mandatario ha dicho que el gasto se compensaría con promesas de inversión en el país que él calcula en "21 billones de dólares", una cifra que representa dos tercios de todo el Producto Interior Bruto anual de Estados Unidos y que nadie además de él ha estimado o confirmado.

La legislación federal castiga a quien ofrezca dinero a una persona a cambio de que vote, se abstenga o lo haga a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los expertos consultados discrepan sobre si la propuesta de Trump entraría en esa categoría.

Trump vinculó el anuncio a los ingresos por aranceles y a las inversiones que, según afirmó, ha recibido la economía estadounidense durante los últimos 15 meses.

Obama se une a la campaña de musulmán

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama se sumará a la campaña demócrata para las elecciones de medio mandato con un mitin en Detroit en apoyo al islamista, Abdul El-Sayed, aspirante al Senado por Míchigan y figura del ala de extrema izquierda del partido, anunciaron los demócratas.

"El presidente Obama movilizará a los votantes y los animará a votar anticipadamente por los demócratas en todos los niveles", señaló el Partido Demócrata en un comunicado.

En el acto también participará Jocelyn Benson, candidata demócrata a gobernadora de Míchigan.

Michigan se ha convertido en un estado clave en la pugna por el control del Senado. El promedio de encuestas otorga a El-Sayed una ventaja de más de tres puntos sobre su rival republicano, Mike Rogers y, de imponerse en noviembre, se convertiría en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

El-Sayed, cercano ideológicamente a referentes de la extrema izquierda como el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se impuso en las primarias demócratas a la moderada Haley Stevens, respaldada por buena parte de la dirección del partido.

La exvicepresidenta Kamala Harris ya había participado el 22 de septiembre en un acto electoral de la campaña en Míchigan para apoyar al socialista musulmán El-Sayed.

En las elecciones de medio mandato estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, cargos estatales y locales en todo el país, las gobernaciones de 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados.

FUENTE: Con información de EFE