Marco Rubio plantea aumentar la cooperación militar entre EEUU e Islandia

El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, George Gerapetritis (izq.), da la bienvenida al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (der.), a su llegada al aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos de Atenas, cerca de Atenas, para una visita oficial a Grecia, el 6 de octubre de 2026.

COPENHAGUE - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró el martes que Islandia es un "bastión estratégico" fundamental para la seguridad durante una visita a la isla.

Estados Unidos firmó a finales de septiembre un acuerdo de seguridad con Dinamarca y Groenlandia que permitirá a Washington establecer allí dos nuevas bases militares, lo que acerca aún más el territorio autónomo danés a la órbita estadounidense.

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Rubio declaró en una rueda de prensa que Islandia ha servido durante mucho tiempo como "un bastión estratégico para supervisar comportamientos clandestinos y disuadir a nuestros adversarios".

El secretario de Estado llegó a Reikiavik el lunes y sostuvo reuniones con la primera ministra islandesa, Kristrun Frostadottir, y su par, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, con quienes abordó temas como la energía geotérmica, los centros de datos y la industria farmacéutica.

Con el aumento de la competencia en el Ártico, Islandia ha recuperado su condición de actor estratégico, aunque la isla sigue dependiendo en gran medida de Estados Unidos para su seguridad.

"Durante décadas, esta nación, Islandia, ha ocupado una posición estratégica fundamental para nuestra seguridad colectiva y eso sigue siendo cierto hoy más que nunca", afirmó Rubio.

A principios de septiembre, Trump volvió a suscitar polémica al compartir un mapa generado mediante inteligencia artificial que parecía mostrar toda América del Norte, el Caribe, Groenlandia e Islandia como "los Estados Unidos de América".

En respuesta, Reikiavik convocó al embajador estadounidense y calificó la imagen de "totalmente inapropiada".

Los islandeses votaron en agosto en un referéndum en el que el 52,8% —frente a un 47,2%— votó en contra de reanudar las negociaciones para ingresar en la UE, que están congeladas desde 2013.

Desde que obtuvo la independencia en 1944, Islandia nunca ha tenido ejército. Depende de la OTAN para su seguridad y de un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos de 1951.

Aumento de la cooperación militar

Rubio afirmó este martes que a su país le interesa incrementar la cooperación militar con Islandia para mejorar la seguridad en la zona del Ártico, después de que Groenlandia y Dinamarca firmaran en septiembre con Washington un acuerdo de defensa.

"Creo que hay disposición a hacer más juntos. La contribución de Islandia es con infraestructura y tecnología y con la capacidad de ejercer vigilancia", afirmó en Reikiavik en una rueda de prensa conjunta con su homóloga Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Rubio recordó que Estados Unidos firmó un acuerdo de defensa con la nación isleña -que pertenece a la OTAN aunque carece de fuerzas militares propias- en 1951, pero retiró de allí en 2006 a las últimas tropas que mantenía desplegadas para trasladarlas a zonas más críticas.

No obstante, "el mundo ha cambiado en los últimos años", destacó, y señaló el "papel esencial" de Islandia debido a su geografía en la defensa de la OTAN y tanto de Europa como de Estados Unidos.

"Estamos abiertos a mantener estas conversaciones para ver qué más podemos hacer juntos. Hay interés en hacer más juntos y hay oportunidades que tendrían sentido para los dos países", dijo, sin entrar en detalles.

¿Rusia, la amenaza?

Sin nombrar directamente a Rusia, el secretario de Estado afirmó que el Ártico se ha convertido en escenario de "medidas irregulares, medidas encubiertas", así como de "amenazas a cables submarinos y vías marítimas", contra las que sólo se puede luchar de forma colectiva.

Estas amenazas no son sólo de índole militar, sino también económicas y comerciales, afirmó, y aludió a "industrias depredadoras" asociadas a los rivales de EEUU y que actúan en contra de sus intereses.

Rubio también abogó por seguir desarrollando las relaciones económicas entre EEUU e Islandia y mencionó, por ejemplo, el potencial del uso de territorio islandés para el entrenamiento de astronautas norteamericanos o la explotación de la energía geotérmica.

Relación "fuerte" entre EEUU e Islandia

Gunnarsdóttir, por su parte, resaltó la relación "fuerte y positiva" entre ambos países, a la que se otorga gran importancia en la estrategia de seguridad islandesa, y afirmó que Reikiavik toma "muy en serio" la necesidad de salvaguardar la seguridad del 'Alto Norte' y del Atlántico Norte.

Preguntada por la convocatoria del embajador estadounidense, después de que el presidente Donald Trump publicase el mes pasado un mapa de EEUU que incluía Islandia, afirmó que su Gobierno está ahora enfocado "al futuro" y "mira adelante, no atrás".

El Ejecutivo islandés ya había pedido explicaciones antes a Washington tras conocerse que el candidato de Trump a embajador en Reikiavik, Billy Long, comentó de forma privada en la Cámara de Representantes que estaba preparado para ser "el gobernador del estado número 52".

Rubio llegó este lunes a Islandia para tratar con las autoridades de la isla la seguridad del Ártico, las relaciones comerciales y energéticas y una cooperación más estrecha en materia de defensa, después de que el país rechazara en agosto en un referéndum reanudar las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE), interrumpidas desde 2013.

El viaje también tiene lugar después de que Groenlandia, Dinamarca y EEUU firmaran a finales de septiembre un acuerdo de defensa que otorga a Washington de forma indefinida una amplia presencia militar y que pretende blindar a la isla ártica de crecientes actividades de "adversarios" como Rusia y China.

Al final de la jornada Rubio abandonó Islandia rumbo a Atenas, donde participa en un "diálogo estratégico" con Grecia, miembro de la OTAN, sobre seguridad regional y energética, informó el Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de EFE y AFP