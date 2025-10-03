viernes 3  de  octubre 2025
Egipto y Catar celebran respuesta de Hamás al plan de Trump en Gaza e instan al fin de la guerra

Catar expresó que trabaja, junto a otros mediadores, para retomar conversaciones sobre alto el fuego. El secretario de la ONU está alentado por anuncio de Hamás

Terroristas de Hamás.

OMAR AL-QATTAA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

EL CAIRO. - La respuesta de Hamás al plan del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza fue celebrada por Egipto, Catar y la Organización de Naciones Unidas (ONU). A su vez, llamaron al fin de la guerra con Israel.

El grupo terrorista anunció su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
MUNDO

¿Qué sabemos del ataque de Israel a Hamás en Catar?
El presidente Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por video durante la 80ª sesión del evento anual, el 25 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Conflicto bélico

Presidente de la Autoridad Palestina rechaza cualquier papel de Hamás en el gobierno

Egipto, en su calidad de mediador, calificó como un "paso positivo" la respuesta de Hamás a la propuesta de Trump. En un comunicado publicado en Facebook, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio señaló: "Egipto expresa su esperanza de que este paso positivo impulse a todas las partes a asumir su responsabilidad, comprometiéndose a implementar el plan del presidente Trump sobre el terreno y poner fin a la guerra".

Por su parte, Catar celebró la declaración de Hamás y expresó que trabaja junto con otros mediadores para reanudar las conversaciones sobre la implementación de un alto el fuego.

"El Estado de Catar celebra el anuncio de Hamás de su acuerdo con el plan del presidente Trump", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed al Ansari. Manifestó su respaldo a las declaraciones de Trump que piden un alto el fuego inmediato.

Doha y el mediador Egipto habían comenzado a trabajar, en coordinación con Estados Unidos, para "continuar conversando sobre el plan y asegurar un camino hacia el fin de la guerra".

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió el anuncio con satisfacción. "El secretario general se siente alentado por la declaración de Hamás en la que anuncia su disposición a liberar a los rehenes y a entablar conversaciones basadas en la propuesta del presidente estadounidense", declaró el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Guterres exhortó a todas las partes "a aprovechar esta oportunidad para poner fin a este trágico conflicto en Gaza".

Plan de Trump

El plan del presidente Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

El mandatario había dado plazo a Hamás hasta las 22H00 GMT del domingo 5 de octubre para que acepte su plan de paz. Tras esto, vendría una autoridad de transición, encabezada por Trump.

"Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", advirtió el mandatario en su plataforma Truth Social.

FUENTE: Con información de AFP

