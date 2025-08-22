Netanyahu califica de "mentira descarada" informe de ONU sobre hambruna en Gaza

El ministro de Defensa, Israel Katz; el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir

TEL AVIV — El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , calificó el viernes como una "mentira descarada" la declaración de un organismo de la ONU que afirma que hay hambruna en algunas zonas de Gaza , siguiendo el discurso de Hamás .

"El informe del IPC es una mentira descarada", declaró Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina, refiriéndose al documento de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) con sede en Roma.

La ONU declaró el viernes un estado de "hambruna" en Gaza, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una supuesta situación "catastrófica", cuando Israel amenaza con destruir la mayor ciudad del territorio palestino.

Según el IPC, la gobernación de Gaza —en poder del grupo terrorista Hamàs—, les confirmó que atraviesa actualmente una hambruna y se espera que se extienda a las zonas de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

Netanyahu añadió que "Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna", aseguró el dirigente, y citó la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza durante la guerra.

Liberación de rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió el viernes destruir Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma, libera a todos los rehenes que quedan en el territorio palestino y pone fin a la guerra en los términos del Estado hebreo.

"Pronto se abrirán las puertas del infierno sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme", escribió el ministro en las redes sociales.

"Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanun", añadió, en referencia a dos ciudades de la Franja que quedaron prácticamente arrasadas durante operaciones israelíes anteriores.

La declaración se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara el jueves por la noche que había ordenado negociaciones inmediatas para liberar a todos los cautivos que continúan en Gaza.

Netanyahu añadió que la presión para liberar a los rehenes iría acompañada de la operación para conquistar Ciudad de Gaza y destruir el bastión de Hamás.

Más tarde el viernes, la Iniciativa de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, con sede en Roma, publicó sus últimas cifras sobre el hambre en Gaza.

Rehenes son los que mueren de hambre

Antes de la publicación del informe, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, atacó preventivamente sus conclusiones.

"¿Saben quiénes se están muriendo de hambre? Los rehenes secuestrados y torturados por los salvajes incivilizados de Hamás", escribió en X.

"Quizás los terroristas, sobrealimentados, podrían compartir parte de los insumos que robaron con la gente hambrienta, especialmente con los rehenes".

"De la mano"

A principios de esta semana, el Ministerio de Defensa israelí anunció que va a movilizar a 60.000 reservistas para ayudar en la operación de toma de Ciudad de Gaza.

"Estas dos cuestiones --derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes-- van de la mano", afirmó Netanyahu en un mensaje en video, sin dar detalles sobre lo que supondría la siguiente fase de los diálogos.

La agencia humanitaria de la ONU advirtió que el plan israelí de expandir las operaciones militares en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración del territorio, tendría un "tremendo impacto humanitario" en una población ya exhausta.

Los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) llevaban días esperando una respuesta oficial de Israel a su última propuesta de alto el fuego, que Hamás aceptó a principios de esta semana.

Fuentes palestinas afirmaron que el nuevo acuerdo prevé la liberación escalonada de los rehenes, mientras que Israel insiste en que cualquier pacto debe contemplar la liberación simultánea de todos los secuestrados.

El ataque del grupo islamista Hamás contra Israel en octubre de 2023, que desencadenó el conflicto, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales.

De los 251 rehenes capturados durante el ataque, 49 todavía están en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército israelí, fallecieron.

FUENTE: Con informaciòn de AFP