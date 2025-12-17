Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

El Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ordenó la colocación de placas bajo los retratos de los expresidentes de Estados Unidos, en la que describe el legado de cada uno de los exmandatarios durante sus administraciones, pero la descripción de los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden ha resultado polémica por su crítica a cada uno.

El republicano había ya instalado camino a la Oficina Oval una galería de retratos de expresidentes en la que la foto de Biden fue reemplazada por una máquina de firmar (autopen), en línea con sus afirmaciones sobre "el estado senil" y sus ordenanzas firmadas con el bolígrafo automático presuntamente sin el conocimiento del exmandatario.

El miércoles, periodistas encontraron placas en la galería con las biografías de cada presidente, con descripciones críticas bajo los retratos de Biden y Obama acerca de su gestión de gobierno.

El primer presidente negro de Estados Unidos es calificado como "una de las figuras políticas más polarizantes de la historia". También hace referencia a su nombre completo, "Barack Hussein Obama".

Joe Biden es descrito en estos términos: "El dormilón Joe Biden fue, de lejos, el peor presidente en la historia de Estados Unidos". En lugar de un retrato tradicional, la imagen asociada a Biden es una fotografía de un bolígrafo automático. Trump sostiene que su antecesor no era plenamente consciente de los documentos que firmaba durante su mandato.

Clinton y Reagan

En cuanto al expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), la placa reconoce su "excelente" gestión económica "pese a sus escándalos" y recuerda que su esposa, Hillary Clinton, perdió las elecciones contra Trump en 2016.

Sobre el presidente republicano Ronald Reagan (1981-1989), admirado por Trump, destaca el legado del expresidente y asegura que "ganó la Guerra Fría".

La placa también repite la afirmación de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Donald Trump.

En cuanto al actual presidente, su biografía dice que ha puesto fin a ocho conflictos en ocho meses de su gestión. También señala que ha promovido billonarias inversiones en Estados Unidos.

FUENTE: Con datos de AFP