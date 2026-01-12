lunes 12  de  enero 2026
Minnesota demanda al gobierno Trump para detener ofensiva contra la migración irregular

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo que el aumento de agentes de migración por parte del Departamento de Seguridad Nacional en los últimos días ha hecho al estado "menos seguro"

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos escoltan a un hombre tras detenerlo cerca de una zona residencial en Minneapolis, Minnesota, el 11 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, gobernado por el demócrata Tim Walz, demandó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump por sus operativos contra la migración indocumentada, tras la muerte la semana pasada de una manifestante que fue baleada por un agente de inmigración cuando la mujer intentó arrollarlo con su vehículo.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que anunció la demanda, dijo que el aumento de agentes de migración por parte del Departamento de Seguridad Nacional en los últimos días ha hecho al estado "menos seguro".

"Miles de agentes del Estado, del gobierno federal, mal capacitados, agresivos y armados, han llegado a nuestras comunidades", según las declaraciones de Ellison en una rueda de prensa.

"La evidente selección de Minnesota por nuestra diversidad, por nuestra democracia y por nuestras diferencias de opinión con el gobierno federal constituye una violación de la Constitución y de la ley federal", dijo el fiscal del estado, gobernado por la oposición demócrata.

"Esto es, en esencia, una invasión federal", añadió.

"Acto terrorismo"

Renee Nicole Good, de 37 años, murió en su auto el miércoles tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis. La mujer bloqueó la calle frenando el paso de los agentes de ICE. Los agentes se acercaron al auto y Good ignoró el llamado y aceleró su vehículo, golpeando al agente de migración que disparó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el agente disparó en defensa propia. Un automóvil en marcha que intenta embestir a la autoridad es considerado un acto de terrorismo.

Su muerte desató protestas en varias ciudades en los últimos días, alegando estar contra los "métodos" de los agentes.

En opinión del alcalde demócrata de la ciudad, Jacob Frey, dijo que Trump eligió Minnesota para su ofensiva migratoria por tener líderes demócratas.

"Si el objetivo era simplemente buscar personas indocumentadas, Mineápolis y Saint Paul (capital del estado) no debería ser el lugar al que debería ir", dijo Frey.

"Hay muchísimas más personas indocumentadas en Florida, Texas y Utah", dijo el alcalde, que señaló que esos estados están bajo control republicano.

Illinois, otro estado gobernado por demócratas donde Trump ha desplegado su ofensiva antiinmigración, presentó este lunes una demanda similar contra el gobierno federal.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

