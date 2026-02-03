Dos teorías del poder estadounidense: por qué las estrategias de Seguridad Nacional de Biden y Trump representan visiones del mundo irreconciliables

En noviembre de 2025, la administración del presidente de EE. UU., Donald J. Trump, publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que se abrió con un marcado alejamiento de siete décadas de consenso en política exterior estadounidense. Según la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS 2025), esa ambición global expansiva, según evaluó la administración Trump, había redirigido recursos financieros hacia compromisos internacionales, contribuido a la contracción del sector manufacturero y coincidido con el estancamiento económico de la clase media. De forma concurrente, naciones rivales fortalecieron sus posiciones, mientras Estados Unidos soportaba una porción excesiva de las obligaciones de seguridad del mundo. Además, la estrategia anunció una reorientación fundamental hacia la autonomía estadounidense. Estados Unidos priorizaría la independencia económica mediante aranceles extensos, requisitos de relocalización productiva (reshoring) y medidas proteccionistas. La estrategia de 2025 exige que los aliados ricos asuman la responsabilidad principal por su defensa regional. Las prioridades geográficas comenzarían con la seguridad hemisférica mediante un “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”. El documento adoptó un “realismo flexible”, restando prioridad a la promoción de la democracia en favor de alianzas pragmáticas basadas en intereses estratégicos. (NSS 2025). En conjunto, la estrategia de Trump sostuvo que el poder estadounidense proviene de la autonomía y la acción unilateral, rechazando el consenso bipartidista de que las alianzas y las instituciones multiplican, más que restringen, la fortaleza de EE. UU.

Tres años antes, en octubre de 2022, la administración Biden publicó una Estrategia de Seguridad Nacional que articulaba una teoría contrastante del poder estadounidense centrada en el liderazgo de alianzas y el compromiso institucional. Ese documento de 2022 se abrió declarando que “Estados Unidos liderará con nuestros valores”. Según lo formuló la administración Biden en su estrategia de 2022, la seguridad estadounidense seguía siendo inseparable del orden internacional liberal, requiriendo mantenimiento continuo y liderazgo activo a través de alianzas e instituciones. (NSS 2022). Esta estrategia trató la expansión de la OTAN para incluir a Finlandia y Suecia como una reivindicación del atractivo magnético de la solidaridad democrática. La estrategia de 2022 impulsó una política industrial dirigida dentro de una continuidad de apertura económica y mantuvo un compromiso global integral en todas las regiones simultáneamente. Para Biden, los valores democráticos aportaban tanto un imperativo moral como un activo estratégico, ofreciendo ventaja competitiva frente a alternativas autoritarias. Sin embargo, la visión de la administración del presidente Trump postuló la fortaleza estadounidense como derivada del liderazgo dentro de coaliciones democráticas que agregan capacidades más allá de lo que Estados Unidos podría movilizar por sí solo, con las alianzas sirviendo como agregadores de capacidades irremplazables en lugar de arreglos explotadores.

Estos dos documentos representan mucho más que las diferencias partidistas típicas o los ajustes tácticos entre administraciones. Las estrategias de Trump y de Biden encarnan teorías inconciliables sobre el poder estadounidense. Los dos documentos discrepan sobre qué constituyen los intereses vitales de Estados Unidos, cómo funcionan las alianzas y si la interdependencia económica crea palanca o vulnerabilidad. Las dos estrategias incluso discrepan sobre qué significan la identidad nacional estadounidense y el excepcionalismo en el siglo XXI. La estrategia de Trump reconceptualizó las alianzas como asociaciones condicionales que requieren un aumento drástico del reparto de cargas, medido por un gasto del 5 por ciento del PIB. El documento abrazó un nacionalismo económico integral, incluidos los aranceles y los mandatos de reshoring como fundamentos de la seguridad. Su estrategia estableció jerarquías regionales explícitas, restando prioridad a Europa y Oriente Medio. Por último, el documento rechazó explícitamente la política exterior basada en valores que Biden había puesto en el centro. La estrategia de Biden trató las alianzas como activos que multiplican el poder estadounidense mediante la agregación de capacidades y la provisión de legitimidad. El documento persiguió políticas económicas calibradas que equilibran el proteccionismo estratégico con la apertura comercial mientras mantenía atención global simultánea (NSS 2022). Para la administración Biden, los valores democráticos proporcionaban tanto una brújula moral como una ventaja competitiva en la competencia ideológica con el autoritarismo.

La pregunta central que aborda este análisis es si estas posiciones estratégicas opuestas pueden alguna vez reconciliarse. Alternativamente, las posiciones republicana y demócrata pueden representar visiones del mundo irreconciliables que perpetúan una oscilación estratégica que socava la eficacia competitiva a largo plazo frente a adversarios que mantienen continuidad estratégica. Esta pregunta central importa profundamente porque la respuesta determina si la democracia estadounidense puede sostener una gran estrategia coherente en una renovada competencia entre grandes potencias. Alternativamente, el desacuerdo partidista fundamental sobre las fuentes del poder estadounidense puede constituir una vulnerabilidad estructural que los competidores explotan a medida que la estrategia oscila cada cuatro a ocho años.

El análisis que sigue examina las dimensiones estratégica, económica, de alianzas, regional y de política doméstica de esta brecha para evaluar si aún es posible una síntesis o si estas visiones competidoras descansan sobre premisas desajustadas que resisten el compromiso. Tomando directamente de ambos documentos de la Estrategia de Seguridad Nacional, la narrativa explora cómo cada posición fluye de teorías distintas del poder. Cada enfoque estratégico sirve a coaliciones políticas domésticas diferentes con intereses materiales opuestos y descansa sobre interpretaciones históricas contradictorias. Las dos estrategias conducen a elecciones operacionales fundamentalmente distintas que no pueden perseguirse simultáneamente dada la finitud de los recursos. La conclusión alcanzada es que la reconciliación sigue siendo altamente improbable porque las posiciones estratégicas representan respuestas teológicas genuinamente opuestas. Las dos estrategias discrepan sobre si el excepcionalismo estadounidense significa libertad frente a restricciones internacionales o responsabilidad de liderar coaliciones democráticas. La política estadounidense puede gestionar este desacuerdo mediante la oscilación electoral, pero nunca resolverlo plenamente mediante el compromiso. Estas diferencias fundamentales se manifiestan con mayor claridad en cómo cada documento concibe el poder estadounidense en sí: si el poder deriva de la autonomía o de la integración dentro de coaliciones democráticas.

La pregunta fundamental del poder estadounidense

“No se puede maximizar simultáneamente la autonomía y la integración dentro de alianzas. Cada decisión de alianza exige una elección explícita entre la consulta que mantiene la solidaridad de la coalición y la acción unilateral que preserva la libertad de maniobra, haciendo que esto sea genuinamente de suma cero.”

La cuestión de si las posiciones estratégicas republicanas y demócratas pueden alguna vez reconciliarse requiere comprender una realidad fundamental. Las estrategias de Trump y Biden no representan meramente opciones de política diferentes. Más bien, los dos documentos encarnan teorías fundamentalmente contradictorias sobre cómo opera el poder en el sistema internacional. Los documentos discrepan sobre el papel de Estados Unidos en el mundo e incluso sobre qué constituye la identidad nacional estadounidense. El documento de la administración Biden se abrió declarando que “Estados Unidos liderará con nuestros valores” y trabajará para “fortalecer el orden internacional”. Esto posicionó a Estados Unidos como el convocante indispensable de naciones democráticas frente a desafíos autoritarios, mientras que la estrategia de la administración Trump comenzó repudiando explícitamente esta visión del mundo, declarando que las élites de política exterior se habían convencido erróneamente de una dominación estadounidense permanente.

Este enfoque globalista, argumentó el documento de 2025, demostró ser fundamentalmente defectuoso. Estas salvas iniciales contrastantes revelan no desacuerdos tácticos sobre implementación, sino disputas teológicas sobre la naturaleza misma de la seguridad estadounidense. Un bando sostiene que la seguridad estadounidense depende de sostener coaliciones democráticas e instituciones internacionales. El otro sostiene que la seguridad estadounidense requiere maximizar la autonomía nacional y la independencia económica. La divergencia se extiende más allá de la retórica hacia concepciones fundamentalmente diferentes de cómo el poder estadounidense se multiplica o disminuye mediante el compromiso internacional. La estrategia de Biden trató las alianzas como multiplicadores de fuerza que agregan capacidades más allá de lo que Estados Unidos podría movilizar por sí solo. La estrategia de la administración Trump reconceptualizó a la OTAN y las alianzas del Pacífico como arreglos asimétricos que permiten que los aliados se beneficien gratuitamente de las garantías de seguridad estadounidenses.

El documento estratégico de 2022 afirmó que “hemos revitalizado la red inigualable de alianzas y asociaciones de Estados Unidos”. Estas relaciones de alianza representaban ventajas competitivas únicas de Estados Unidos que los rivales autoritarios no podrían replicar.

La estrategia de Trump de 2025 criticó cómo administraciones anteriores “permitieron que aliados y socios descargaran sus costos de defensa sobre el pueblo estadounidense” mientras la base industrial y la clase media declinaban. Esto representa no un desacuerdo sobre porcentajes de reparto de cargas o compromisos específicos de alianza, sino una disputa fundamental sobre la naturaleza misma de las alianzas. La pregunta central sigue siendo: ¿las alianzas multiplican inherentemente el poder estadounidense mediante la agregación de capacidades, o drenan el poder estadounidense mediante la extracción de recursos y la restricción estratégica? No se puede maximizar simultáneamente la autonomía y la integración dentro de alianzas. Cada decisión de alianza requiere una elección explícita entre la consulta que mantiene la solidaridad de la coalición y la acción unilateral que preserva la libertad de maniobra, haciendo que esto sea genuinamente de suma cero. El choque entre autonomía e integración se vuelve especialmente marcado en la política económica, donde las dos estrategias ofrecen prescripciones diametralmente opuestas para sostener la competitividad estadounidense frente a China.

La paradoja de la competencia económica

La dimensión económica revela quizá la irreconciliabilidad más marcada entre las dos estrategias. La estrategia de la administración Biden persiguió una política industrial selectiva dentro de una apertura comercial continuada, mientras que la estrategia de Trump persiguió medidas proteccionistas extensas y nacionalismo económico. El documento de 2022 afirmó que “estamos persiguiendo una estrategia moderna de industria e innovación” para fortalecer la competitividad.

La administración Biden sostuvo que “buscamos acuerdos comerciales justos y recíprocos”. Este enfoque sugería que la intervención gubernamental estratégica en semiconductores, energía limpia y biotecnología podría coexistir con un compromiso más amplio con principios de mercado.

La estrategia de Trump de 2025 adoptó un enfoque diferente, priorizando una protección integral en sectores manufactureros. El documento de 2025 afirmó que las élites “hicieron apuestas enormemente equivocadas y destructivas por el globalismo y el llamado ‘libre comercio’ que vaciaron a la clase media y la base industrial”. En la visión de Trump, aranceles integrales, requisitos de reshoring y disposiciones de Buy American representaban fundamentos esenciales para la prosperidad y el poder militar. Estas posiciones estratégicas no pueden reconciliarse porque descansan en premisas incompatibles sobre si la interdependencia económica crea palanca o dependencias. La estrategia de la administración Biden asumía que una interdependencia gestionada con China mediante un desacoplamiento dirigido en tecnologías sensibles preservaría la palanca estadounidense y evitaría el alineamiento sino-ruso. Por el contrario, la estrategia de la administración Trump insistía en que cualquier integración económica con China financia la modernización militar china. Solo una separación económica integral, argumentó el documento de Trump, puede restaurar la independencia industrial estadounidense. La cuestión empírica de qué enfoque sirve mejor a los intereses estadounidenses no puede resolver esta disputa porque cada bando interpreta la evidencia a través de lentes teóricos diferentes. Economistas de la Reserva Federal Flaaen y Pierce (2019) encontraron que los aranceles de 2018-2019 causaron pérdidas netas de empleo manufacturero debido al aumento de costos de insumos y aranceles retaliatorios, superando cualquier ganancia por protección de importaciones, evidencia que los analistas demócratas citan con frecuencia (Flaaen & Pierce, 2019). Analistas republicanos interpretan el mismo período como demostración de que Estados Unidos puede sostener la separación económica a pesar de costos de transición a corto plazo considerados necesarios (Lighthizer, 2023).

La divergencia económica se extiende a decisiones de política interna sobre si la transición hacia la energía limpia representa una oportunidad o una restricción. La estrategia de la administración Biden trató el cambio climático como una prioridad urgente de seguridad nacional que requiere acción inmediata y liderazgo internacional. La estrategia de la administración Trump rechazó las políticas climáticas como regulaciones económicamente costosas que restringen la competitividad estadounidense. El documento de 2022 reconoció que “el aumento del nivel del mar amenaza ciudades costeras estadounidenses e instalaciones militares, el clima extremo tensiona nuestra infraestructura y preparación, la escasez de recursos impulsa migración y conflicto”. La acción climática representaba tanto oportunidad económica como imperativo de seguridad.

La estrategia de 2025 priorizó la “dominancia energética” mediante la expansión de la producción de combustibles fósiles y nuclear como base de crecimiento económico y palanca geopolítica. Estas posiciones competidoras representan no meramente cronogramas distintos para la transición energética, sino evaluaciones fundamentalmente diferentes de los costos y beneficios de la política climática. La estrategia de Biden prioriza el cambio climático como una amenaza urgente de seguridad nacional que requiere acción internacional inmediata. La estrategia de Trump trata la política climática como una regulación económicamente costosa que restringe la competitividad industrial estadounidense sin beneficios de seguridad proporcionales. La divergencia económica moldea directamente las relaciones de alianza, a medida que las disputas por reparto de cargas y tensiones comerciales revelan concepciones fundamentalmente diferentes sobre si las asociaciones multiplican el poder estadounidense o drenan recursos estadounidenses.

La brecha en la gestión de alianzas

Los enfoques de gestión de alianzas revelan divisiones conceptuales insalvables sobre si las estructuras de alianzas integradas fortalecen o debilitan la posición estratégica estadounidense, con implicaciones para todo, desde requisitos de gasto en defensa hasta umbrales de intervención. La estrategia de 2022 de la administración Biden afirmó que la expansión de la OTAN para incluir a Finlandia y Suecia demostraba la vitalidad de la alianza. El documento de Biden declaró que “la OTAN es más fuerte y está más unida que nunca” porque las naciones democráticas frente a la agresión autoritaria reconocen el valor de la defensa colectiva. La ampliación de la alianza representaba un éxito estratégico, validando el enfoque multilateral.

En contraste, la estrategia de 2025 de la administración Trump anunció que “el presidente Trump ha establecido un nuevo estándar global con el Compromiso de La Haya, que compromete a los países de la OTAN a gastar 5 por ciento del PIB en defensa”. Este aumento dramático desde el objetivo previo del 2 por ciento señaló una renegociación fundamental de los términos de la alianza más que un ajuste incremental del reparto de cargas. Más fundamentalmente, el documento de 2025 declaró que “los días en que Estados Unidos sostenía todo el orden mundial como Atlas han terminado”. La administración Trump imaginó que Estados Unidos “organizaría una red de reparto de cargas” en la que los aliados regionales asumirían “responsabilidad primaria por sus regiones”. Estados Unidos convocaría y apoyaría más que liderar y sostener. Estas visiones fundamentalmente competidoras no pueden coexistir porque una asume que la presencia adelantada estadounidense y el liderazgo institucional siguen siendo esenciales para la cohesión de la alianza. La otra asume que amenazas creíbles de retiro estadounidense obligarán a los aliados a asumir responsabilidad primaria. La evidencia histórica no respalda concluyentemente ninguna de las posiciones, ya que el gasto de la OTAN aumentó durante las amenazas de Trump, mientras que también se aceleraron las discusiones europeas sobre autonomía estratégica.

La dimensión de valores en la gestión de alianzas crea irreconciliabilidad adicional entre las dos estrategias. La estrategia de la administración Biden centró valores democráticos y promoción de derechos humanos como prioridades estratégicas. En contraste, la estrategia de la administración Trump adoptó un “realismo flexible”, restando prioridad a la promoción de la democracia en favor de asociaciones pragmáticas. El documento de 2022 argumentó que “lideraremos con nuestros valores” y que la democracia proporciona una ventaja competitiva sobre alternativas autoritarias. Además, la estrategia señaló que “las autocracias son inherentemente frágiles” mientras que las democracias demuestran ser más resilientes e innovadoras. Para la administración Biden, la competencia ideológica seguía siendo central en la rivalidad entre grandes potencias, con la seguridad estadounidense dependiendo de que la gobernanza democrática prevalezca globalmente. La estrategia de 2025 afirmó que “reconocemos que no hay nada inconsistente o hipócrita en actuar según una evaluación realista o en mantener buenas relaciones con países cuyos sistemas de gobierno difieren del nuestro”.

En la visión de Trump, aceptar sistemas políticos diversos permite cooperación pragmática con India, Vietnam, monarquías del Golfo y otros socios esenciales para equilibrar a China. La condicionalidad basada en valores, argumentó el documento de 2025, aliena a socios potenciales. Estas posiciones estratégicas fundamentalmente opuestas representan respuestas fundamentalmente opuestas sobre si el soft power estadounidense y la autoridad moral constituyen activos estratégicos dignos de inversión. El enfoque de Biden apostó a que posturas de principios sobre derechos humanos y democracia atraen socios y construyen coaliciones, multiplicando la influencia estadounidense. El enfoque de Trump apostó a que la mayoría de los países prioriza estabilidad y oportunidad económica por encima de la gobernanza al estilo occidental, volviendo contraproducente la presión basada en valores. Más allá de estas disputas filosóficas sobre alianzas y valores, las dos estrategias establecen prioridades regionales fundamentalmente diferentes que reflejan valoraciones discordantes de dónde se concentran los intereses estadounidenses.

Priorización regional y geografía estratégica

Las estrategias de priorización regional revelan concepciones competidoras de los intereses estadounidenses y de la asignación de recursos finitos que no pueden satisfacerse simultáneamente. La estrategia de 2022 de la administración Biden asignó recursos a Indo-Pacífico, Europa, el Hemisferio Occidental, Oriente Medio y África simultáneamente. El documento de Biden argumentó que “priorizaremos mantener nuestra ventaja competitiva duradera” en el Indo-Pacífico, mientras nos comprometemos a “apoyar a nuestros aliados en preservar la libertad y la seguridad de Europa”. Para Biden, el poder estadounidense, debidamente apalancado mediante alianzas e instituciones, seguía siendo suficiente para el liderazgo global mediante un reparto de cargas cuidadoso. La estrategia de 2025 de Trump estableció prioridades geográficas claras, declarando que “enfocarse en todo es no enfocarse en nada”. El documento de 2025 estableció una jerarquía clara, priorizando primero el Hemisferio Occidental mediante un “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, seguido por la competencia económica en Asia. Europa y Oriente Medio recibirían atención y recursos sustancialmente disminuidos.

Además, el documento de 2025 afirmó que “negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales, en nuestro Hemisferio”. Para Trump, la predominancia hemisférica representaba un prerrequisito para una competencia global exitosa, sugiriendo que Estados Unidos necesitaba flancos seguros antes de proyectar poder globalmente. Estos enfoques estratégicos no pueden reconciliarse porque presupuestos de defensa finitos, ancho de banda diplomático limitado y capacidad militar restringida requieren priorización real. Cada dólar gastado en presencia adelantada europea no puede simultáneamente financiar la seguridad hemisférica y cada iniciativa diplomática en África desvía la atención de la construcción de coaliciones en el Indo-Pacífico. Los activos militares desplegados en Oriente Medio no pueden patrullar simultáneamente el Pacífico Occidental.

La dimensión de seguridad europea resalta particularmente la irreconciliabilidad entre las dos estrategias. La estrategia de Biden trató la estabilidad europea como un interés vital estadounidense que requiere compromiso sostenido, mientras que la estrategia de la administración Trump cuestionó si la seguridad europea constituye realmente una preocupación central estadounidense. El documento de 2022 de Biden enfatizó la solidaridad de alianza mediante la expansión de la OTAN y el aumento de la presencia militar en Europa oriental tras la invasión rusa de Ucrania. Apoyar la defensa ucraniana seguía siendo esencial para preservar la arquitectura de seguridad europea más amplia y demostrar que la agresión conlleva costos prohibitivos.

La estrategia de 2025 afirmó que “los aliados europeos disfrutan de una ventaja significativa de poder duro sobre Rusia por casi todas las medidas, salvo armas nucleares”. El documento preguntó por qué los estadounidenses deberían subsidiar la defensa europea cuando los europeos poseen recursos para defenderse. La estrategia también criticó a gobiernos europeos por “pisotear principios básicos de la democracia para suprimir oposición”, expresando escepticismo sobre la fiabilidad aliada. Estas posiciones descansan en valoraciones disidentes sobre si la arquitectura de seguridad europea afecta directamente intereses estadounidenses mediante el establecimiento de precedentes globales y la credibilidad de alianzas. El enfoque de Biden trató la agresión rusa como amenaza a principios fundamentales de soberanía e integridad territorial que sustentan el orden internacional globalmente. El enfoque de Trump trató la seguridad europea como un asunto regional que los europeos tienen capacidad de gestionar si muestran voluntad política. La priorización regional, en última instancia, sirve al desafío central de la competencia con China, donde las dos estrategias ofrecen enfoques radicalmente diferentes para confrontar la amenaza primaria de largo plazo.

El desenlace de la competencia con China

“Esta oscilación en sí misma constituye una vulnerabilidad estratégica en la competencia con China y otros adversarios que mantienen continuidad estratégica a través de transiciones de liderazgo.”

Los enfoques hacia la competencia con China revelan quizá la división estratégica más profunda, con implicaciones para la política económica, la estrategia de alianzas y la pregunta fundamental de si Estados Unidos compite bilateralmente o mediante una coalición democrática. La estrategia de 2022 de la administración Biden identificó a China como “el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional y el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo”. El documento posicionó a Beijing como un adversario ideológico que busca rehacer las relaciones internacionales según principios autoritarios en vez de democráticos. Esta competencia ideológica abarcaba dominios integrales que requieren respuestas de todo el gobierno y de toda la alianza. La estrategia de 2025 de la administración Trump reconoció a China como el principal desafío competitivo, pero enmarcó la competencia predominantemente en términos económicos y no ideológicos. El documento argumentó que “China se enriqueció y se hizo poderosa, y usó su riqueza y poder en considerable beneficio propio” mientras “las élites estadounidenses eran habilitadores dispuestos o estaban en negación”. La estrategia de Trump enmarca la competencia con China principalmente como rivalidad económica por capacidad manufacturera, liderazgo tecnológico y dominancia de mercados, viendo la separación económica bilateral como la estrategia competitiva más efectiva.

En respuesta, la estrategia de Biden persiguió controles de exportación coordinados, filtrado de inversiones y estándares tecnológicos a través de economías aliadas para crear palanca colectiva mientras mantenía compromiso económico para preservar acceso a mercados y evitar alineamiento sino-ruso. La estrategia de Trump persiguió la separación económica bilateral mediante aranceles extensos, restricciones de inversión y reshoring de cadenas de suministro para restaurar la independencia económica estadounidense y la capacidad manufacturera. Estos enfoques no pueden coexistir porque uno asume que la competencia efectiva con China requiere una coalición democrática que colectivamente supere a China económica y tecnológicamente. El otro asume que la separación económica bilateral y la acción unilateral estadounidense posicionan mejor estratégicamente a Estados Unidos. Qué enfoque sirve mejor a los intereses estadounidenses depende de si las capacidades agregadas aliadas exceden la capacidad unilateral estadounidense lo suficiente como para justificar costos de coordinación.

Las dimensiones tecnológicas y de base industrial de la competencia con China crean irreconciliabilidad adicional sobre si Estados Unidos compite mediante inversión pública selectiva dentro de sistemas de mercado o proteccionismo integral y nacionalismo económico. La combinación en la estrategia de Biden de subsidios del CHIPS Act para semiconductores, apoyo del Inflation Reduction Act para energía limpia e inversión en infraestructura representó una intervención dirigida.

Este enfoque mantuvo el liderazgo tecnológico mientras preservaba una apertura económica más amplia, asumiendo que la inversión pública estratégica podría complementar la innovación del sector privado sin restricciones comerciales integrales. La estrategia de Trump insiste en que “queremos la base industrial más robusta del mundo” lograda mediante proteccionismo extensivo, requisitos de reshoring y dominancia energética. El documento de Trump argumentó que la intervención selectiva representaba una respuesta insuficiente que mantenía la apertura comercial, pero fallaba en reconstruir la capacidad manufacturera integral. El enfoque de 2022 apostó a que la ventaja competitiva estadounidense residía en la innovación de alto valor y la manufactura avanzada que la inversión pública podría fortalecer.

El enfoque de 2025 apuesta a que la protección integral de la manufactura en todos los sectores provee un fundamento esencial para la prosperidad económica y el poder militar, incluida la producción en tiempos de guerra. Estas posiciones descansan en teorías económicas discordantes sobre si el libre comercio impulsa la innovación mediante la competencia y la especialización, o si el proteccionismo fortalece la capacidad nacional. Estas teorías han dividido a economistas durante siglos, y la evidencia empírica nunca ha resuelto definitivamente el debate. Los resultados de la política comercial dependen en gran medida de contextos específicos, calidad de implementación y supuestos contrafactuales sobre qué habría ocurrido bajo políticas alternativas. La divergencia estratégica sobre China refleja realidades políticas domésticas más profundas, ya que cada estrategia sirve a coaliciones electorales fundamentalmente diferentes con intereses materiales opuestos y preferencias incompatibles.

La economía política doméstica de la irreconciliabilidad

Las estrategias sirven a coaliciones políticas domésticas fundamentalmente diferentes con intereses materiales opuestos, haciendo que la reconciliación sea políticamente costosa independientemente de los méritos estratégicos. La economía política doméstica de Estados Unidos ha experimentado una transformación profunda en las últimas cuatro décadas. Esto ha remodelado fundamentalmente las bases coalicionales de ambos partidos principales y ha creado profundas divisiones partidistas sobre política exterior. El colapso de la manufactura estadounidense devastó comunidades de clase trabajadora en todo el corazón industrial. Como documenta Saad (2023), casi 8 millones de empleos manufactureros desaparecieron entre 1979 y 2010, alimentando ansiedad económica y realineamiento político. Este realineamiento eventualmente se manifestaría en las elecciones presidenciales de 2016 y 2024. Esta narrativa de desindustrialización, aunque disputada por algunos economistas, ha probado ser políticamente potente. Roscoe (2023) observa que comunidades que una vez proveyeron empleo estable y bien remunerado para trabajadores sin títulos universitarios han enfrentado lucha económica generacional, declive poblacional y disolución social.

La inseguridad económica resultante ha empujado porciones significativas de la clase trabajadora blanca hacia el Partido Republicano, particularmente en estados del Rust Belt. Mientras tanto, la coalición demócrata se ha centrado crecientemente en profesionales con educación universitaria, minorías raciales y votantes urbanos. Análisis recientes de Atkinson (2024) y del Council on Foreign Relations (2024) indican que estos votantes priorizan acción climática, justicia social y compromiso multilateral por encima de política industrial. Este realineamiento coalicional ha sido amplificado por el ascenso de ecosistemas mediáticos partidistas que refuerzan en vez de tender puentes en las divisiones políticas.

Los medios conservadores enfatizan historias de desequilibrios en reparto de cargas aliadas, depredación económica china, migración peligrosa y costos de regulación climática. Los medios liberales acentúan la solidaridad de alianza contra el autoritarismo, los beneficios del comercio y la inmigración, la urgencia de la crisis climática y los peligros del aislacionismo. Fagan (2024) observa que la propia pericia en política exterior se ha polarizado en instituciones partidistas, con think tanks alineados con republicanos promoviendo nacionalismo económico y escepticismo sobre alianzas mientras instituciones alineadas con demócratas promueven internacionalismo. Esto reduce diálogo transpartidista y crea ecosistemas intelectuales separados que interpretan los mismos eventos mediante marcos disidentes. Según Milkis (2024), los procesos de primarias presidenciales en ambos partidos recompensan la pureza ideológica y castigan el compromiso con la oposición, creando incentivos electorales para diferenciación en vez de convergencia. Cualquier candidato presidencial que proponga sintetizar enfoques republicanos y demócratas se vuelve vulnerable a ataques desde la base partidista por ser insuficientemente comprometido con principios centrales.

Estas características estructurales de la política estadounidense contemporánea sugieren que la divergencia estratégica persiste no a pesar de incentivos electorales sino por ellos; los candidatos ganan nominaciones y elecciones afinando más que suavizando distinciones con la oposición. Los incentivos políticos contemporáneos refuerzan la divergencia estratégica, pero las interpretaciones históricas proporcionan las bases más profundas para cada visión del mundo, ofreciendo narrativas competidoras sobre los éxitos y fracasos del internacionalismo estadounidense.

Las raíces históricas de la divergencia estratégica

Las interpretaciones históricas subyacentes a cada estrategia crean obstáculos adicionales para la reconciliación al ofrecer narrativas competidoras sobre si el internacionalismo estadounidense posterior a 1945 representa sabiduría a preservar o un error a corregir. La estrategia de la administración Biden de 2022 articuló una interpretación histórica de que el liderazgo estadounidense a través de la OTAN evitó la Tercera Guerra Mundial (Office of the Historian, n.d.-a; NATO, n.d.). Defensores del internacionalismo liberal señalan cómo el Plan Marshall reconstruyó Europa y creó mercados para bienes estadounidenses, mientras las instituciones internacionales canalizaron la competencia hacia el comercio pacífico (National Archives, 2022; Office of the Historian, n.d.-b). Esta interpretación enfatiza cómo la solidaridad aliada finalmente derrotó al totalitarismo soviético, sugiriendo que el compromiso sostenido y la cooperación multilateral produjeron paz y prosperidad sin precedentes.

La estrategia de la administración Trump de 2025 articuló una interpretación histórica alternativa apoyándose en el Discurso de despedida de George Washington, advirtiendo contra alianzas permanentes, y en la Doctrina Monroe, afirmando primacía hemisférica (Office of the Historian, n.d.-c; Mount Vernon, n.d.). Estadistas estadounidenses tradicionalmente entendieron que la seguridad dependía de independencia económica y compromiso selectivo más que de cruzadas globales (Avalon Project, n.d.). Un análisis de 1997 del Council on Foreign Relations caracterizó el período posterior a 1945 como una aberración histórica impulsada por las circunstancias únicas de la devastación europea y la amenaza soviética. Este período no representaba sabiduría atemporal aplicable a la competencia multipolar contemporánea. Estas narrativas históricas no pueden ser ambas correctas sobre cuestiones fundamentales de si el internacionalismo estadounidense desde 1945 representa sabiduría aprendida de los fracasos catastróficos de los años 1930. Alternativamente, el internacionalismo posterior a 1945 puede representar una sobrerreextensión ideológica que enriqueció a élites mientras debilitaba la clase media y la base industrial estadounidenses. La respuesta a esta pregunta histórica determina en gran medida las preferencias estratégicas contemporáneas. La cuestión histórica misma resiste resolución empírica definitiva porque el razonamiento contrafactual involucra demasiadas variables no observables. Académicos de continuidad institucional sostienen que dependencias de trayectoria creadas por setenta y cinco años de compromisos de alianzas, basamiento adelantado, integración institucional e interdependencia económica hacen que una reorientación estratégica dramática sea difícil independientemente de los méritos teóricos (Leithner & Libby, 2017; Itzkowitz Shifrinson, 2021).

El enfoque de Biden heredó infraestructura aliada extensa, fuerzas desplegadas hacia adelante, relaciones institucionales e integración económica que facilitaron una estrategia internacionalista continuada, pero que también creó constituencias con intereses creados en preservar arreglos existentes independientemente de la optimalidad estratégica. El enfoque de Trump enfrentó la realidad de que una separación económica integral de China interrumpiría cadenas de suministro que apoyan millones de empleos estadounidenses. La retirada de alianzas requeriría reconstruir capacidades actualmente provistas por bases en el exterior. El desapego institucional cedería influencia a competidores sin garantizar beneficios correspondientes, y los desafíos de implementación restringen la política real. Estas dependencias de trayectoria sugieren que la estrategia estadounidense real probablemente permanecerá en algún punto entre las dos visiones, independientemente de qué partido controle la presidencia, con el establishment de defensa, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia manteniendo continuidad operacional que limita la divergencia entre administraciones demócratas y republicanas a pesar de documentos estratégicos y retórica presidencial marcadamente distintos (Wallander, 2000). Habiendo examinado las dimensiones estratégica, económica, de alianzas, regional, doméstica e histórica de la brecha, el análisis regresa a la pregunta central: ¿pueden reconciliarse estas posiciones?

La cuestión de la reconciliación

La cuestión de si las posiciones estratégicas republicanas y demócratas pueden reconciliarse debe responderse negativamente. Las posiciones descansan en premisas opuestas sobre cómo opera el poder, qué amenazas enfrenta Estados Unidos, cómo funcionan las alianzas, si la interdependencia económica crea palanca y qué implica la identidad estadounidense. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 de la administración Biden y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de la administración Trump no representan puntos en un continuo donde el compromiso parezca natural. Más bien, los documentos representan visiones del mundo genuinamente opuestas sobre si la seguridad estadounidense deriva de la autonomía e independencia o del liderazgo e integración dentro de coaliciones democráticas. Cada diferencia específica de política fluye lógicamente de estas premisas fundacionales: reparto de cargas aliadas, política económica hacia China, priorización regional, promoción de valores y política climática. Estas diferencias representan paquetes completos más que opciones tipo cafetería, de las cuales uno podría seleccionar elementos de cada enfoque.

Las características estructurales de la política estadounidense contemporánea impiden activamente, más que habilitan, la reconciliación estratégica al crear incentivos electorales para diferenciación, ecosistemas mediáticos partidistas que refuerzan la divergencia y procesos de primarias que castigan el compromiso mientras recompensan la pureza ideológica. Las coaliciones políticas domésticas que apoyan cada partido tienen intereses materiales crecientemente discordantes y preferencias opuestas. Votantes republicanos de clase trabajadora quieren protección frente a las disrupciones de la globalización, mientras votantes demócratas de clase profesional se benefician de una integración económica continuada, volviendo políticamente costosa la convergencia estratégica independientemente de los méritos. Las narrativas históricas que sustentan cada enfoque ofrecen relatos competidores sobre si el internacionalismo posterior a 1945 representa sabiduría o necedad. Estas crean historias fundacionales intratables sobre el éxito y el fracaso de la política exterior estadounidense que resisten la resolución empírica porque involucran razonamiento contrafactual sobre caminos no tomados.

Reflexiones finales: El futuro más probable para la estrategia estadounidense, por tanto, implica no reconciliación sino oscilación, con la estrategia estadounidense cambiando cada cuatro a ocho años según resultados electorales. El establishment de defensa y el cuerpo diplomático mantienen continuidad operacional que limita la divergencia real a pesar de diferencias retóricas. Esta oscilación en sí misma constituye una vulnerabilidad estratégica en la competencia con China y otros adversarios que mantienen continuidad estratégica a través de transiciones de liderazgo. Sin embargo, la oscilación representa una consecuencia probablemente inevitable de la política democrática combinada con un desacuerdo genuino sobre cuestiones fundamentales que no admiten solución técnica. Las posiciones republicana y demócrata seguirán siendo irreconciliables porque representan no meramente políticas diferentes sino teorías genuinamente opuestas del poder estadounidense. Las estrategias encarnan concepciones inconciliables de identidad e intereses estadounidenses y respuestas fundamentalmente divergentes sobre si el rol excepcional de Estados Unidos deriva de sus valores y liderazgo. Esto representa una disputa teológica sobre el propósito estadounidense que la política puede gestionar, pero nunca resolver.

Declaración de nivel de confianza:

MSI evalúa con confianza moderada que las Estrategias de Seguridad Nacional de Biden y Trump representan enfoques fundamentalmente divergentes de la gran estrategia de EE. UU., reflejando una polarización partidista más amplia en la política exterior estadounidense. Este nivel de confianza deriva de fuentes primarias y secundarias confiables, pero sufre de brechas evidenciarias críticas que impiden mayor certeza. El acceso directo a ambos documentos oficiales de NSS proporciona articulación autoritativa de las prioridades estratégicas, valoraciones de amenazas y marcos de política de cada administración. Marcos históricos de textos fundacionales de política exterior estadounidense (el Discurso de despedida de Washington, el Plan Marshall y documentos fundacionales de la OTAN) establecen líneas base creíbles para evaluar continuidad versus cambio. La investigación académica revisada por pares aporta marcos teóricos: Wallander (2000) sobre adaptación institucional e Itzkowitz Shifrinson (2020) sobre debates de expansión de la OTAN. El análisis económico empírico de la Reserva Federal (Flaaen & Pierce, 2019) y testimonios en el Congreso (Lighthizer, 2023) fundamentan valoraciones de política comercial en impactos medibles. La validación cruzada mediante fuentes centristas del establishment (CFR) y crítica económica heterodoxa (Niskanen Center) reduce el sesgo de una sola perspectiva dentro del debate doméstico estadounidense.

Referencias

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami

AVISO LEGAL DEL GOBIERNO DE EE. UU.: Las opiniones expresadas por Jaime González, actual contratista del gobierno de EE. UU., son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones de la Inteligencia de Defensa, la Seguridad Nacional de Defensa, la Oficina del Director de la Agencia Gubernamental de Inteligencia Nacional ni del Gobierno de los Estados Unidos.

