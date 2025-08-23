sábado 23  de  agosto 2025
Putin cree que tras retorno de Trump al poder, "hay luz al final del túnel" en las relaciones con EEUU

Para Putin, las cualidades de liderazgo del presidente Trump son "una buena garantía" de que las relaciones se restablecerán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que está convencido de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha abierto una perspectiva favorable para el futuro de las relaciones bilaterales. Al mismo tiempo, matizó que "los socios europeos" son un factor a tener en cuenta a la hora de normalizar el diálogo.

Durante una reunión con trabajadores de la industria nuclear, una semana después de la cumbre bilateral celebrada en Alaska, dijo: "Con la llegada del presidente Trump, creo que finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel".

El presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin, caminan en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Putin rompe su aislamiento por la guerra en Ucrania en la cumbre de Alaska
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Putin describió el reciente encuentro con el presidente estadounidense como una reunión "significativa y franca". Sobre los posibles avances de cara a un acuerdo con Ucrania, el presidente ruso se limitó a afirmar que "continúan los contactos a nivel de nuestros ministerios, departamentos y organizaciones".

Asimismo, el mandatario ruso sostuvo que "los próximos pasos dependen del liderazgo de Estados Unidos". En sus declaraciones alabó las cualidades de liderazgo del presidente Trump que considera "una buena garantía de que nuestras relaciones se restablecerán, y espero que nuestro trabajo conjunto continúe sibre esa base".

Restauración de relaciones

En términos generales, Putin expresó su deseo de que la cumbre con Trump sea el inicio de nuevos acercamientos. Señaló: "Espero sinceramente que los primeros pasos dados sean solo el comienzo de una restauración completa de nuestras relaciones".

No obstante, indicó que la situación también depende de "nuestros socios occidentales en el sentido amplio de la palabra, ya que Estados Unidos también tiene ciertas obligaciones en el marco de diversas asociaciones, incluido el bloque del Atlántico Norte", esto en referencia a la OTAN.

