jueves 25  de  septiembre 2025
Trump firma orden ejecutiva para una versión de TikTok "made in USA"

Se cree que la firma de inversión Silver Lake Partners y la influyente empresa de Silicon Valley Andreessen Horowitz forman parte del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un memorando para implementar la pena de muerte en Washington, DC, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una propuesta de acuerdo para una versión estadounidense de TikTok, en la que la propiedad china se reduciría a "menos del 20%" y el control quedaría en manos de empresarios de Estados Unidos.

Desde el Despacho Oval, Trump dijo que esta versión estadounidense de la plataforma sería operada por inversionistas "muy sofisticados".

Entre ellos, Larry Ellison, fundador del gigante tecnológico Oracle, el inversionista tecnológico Michael Dell y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

También se cree que la firma de inversión Silver Lake Partners y la influyente empresa de Silicon Valley Andreessen Horowitz forman parte del acuerdo.

Los inversionistas mencionados son todos aliados de Trump, aunque el presidente insistió en que la aplicación no seguirá ninguna línea política.

"Cada grupo, cada filosofía, cada política serán tratados de manera muy equitativa", aseguró Trump.

Aunque admitió que, de haber podido, habría convertido la red social en "100% MAGA" (Make America Great Again), en referencia al movimiento que él creó. "Pero no va a funcionar de esa manera, lamentablemente".

La "salsa secreta" de TikTok

El republicano confirmó que esta versión estadounidense TikTok estará dotada de una suerte de copia del algoritmo de la aplicación.

Este algoritmo es a menudo descrito como la "salsa secreta" de TikTok porque ayudó a convertir la plataforma en una de las más populares del mundo en solo unos años.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el algoritmo será "continuamente" monitoreado para asegurar que "no esté siendo influenciado indebidamente".

La nueva estructura de TikTok responde a una ley aprobada durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025) que obligaba a su propietario chino ByteDance a vender sus operaciones en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibida en su principal mercado.

Pekín en sliencio

Varios sectores políticos en Estados Unidos, incluyendo el mismo Trump en su primer mandato (2017-2021), han advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia mediante su avanzado algoritmo.

El vicepresidente JD Vance dijo que la entidad estadounidense tendría un valor de unos 14.000 millones de dólares. Aunque agregó después que en última instancia correspondería a los inversionistas determinar su precio.

Cuando le preguntaron si las autoridades chinas habían aprobado el acuerdo, Trump dijo que el presidente Xi Jinping dio luz verde durante una llamada telefónica la semana pasada.

"(Tengo) un gran respeto por el presidente Xi y agradezco que haya aprobado el acuerdo", dijo.

Pekín, entre tanto, ha permanecido en silencio sobre este acuerdo.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un memorando para implementar la pena de muerte en Washington, DC, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025.
REDES SOCIALES

Trump firma orden ejecutiva para una versión de TikTok "made in USA"

