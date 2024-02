Trump gana los caucus republicanos de Nevada

El triunfo de Trump en Nevada le da los 26 delegados estatales. Necesita 1.215 para asegurar formalmente la nominación del Partido Republicano, cifra que podría alcanzar en marzo.

La próxima parada en las primarias republicanas será el 24 de febrero en Carolina del Sur, donde nació Haley. Trump sigue siendo el favorito en el estado profundamente conservador, pero Haley, que fue elegida dos veces gobernadora allí, espera que sus raíces le supongan alguna ventaja.

Trump se encamina a lograr un gran número de delegados en las votaciones del Supermartes el 5 de marzo para acercarse a la nominación.

Haley está muy por detrás de Trump en la carrera general por la nominación y va en camino de sufrir otra derrota en su estado natal de Carolina del Sur, a finales de este mes.

La exembajadora de la ONU insiste en que no abandonaría su carrera. "Estoy en esto a largo plazo", dijo a sus seguidores en un evento de campaña en California, según The New York Times.

Trump dijo el jueves que pensaba que la continuidad de su candidatura no era una buena idea, pero que no le molestaba. "No sé por qué continúa, pero que continúe", agregó. "Realmente no me importa".

Largas filas en votación de apoyo a Trump

En su breve discurso tras ganar en Las Vegas, Trump se recreó en los reportes sobre las largas filas que se formaron para votar y se mostró ansioso por declarar su victoria en la próxima contienda en Carolina del Sur.

“Estamos por delante de todo el mundo”, afirmó. ”¿Hay alguna forma de que podamos convocar las elecciones el próximo martes? Es todo lo que quiero”.

Trump, el gran favorito, contaba con los caucus de Nevada inclinados a su favor por el intenso apoyo de las bases que debe recabar un candidato en todo el estado para ganar.

La filial estatal del partido reforzó su ventaja el año pasado cuando prohibió que los candidatos se presenten a las primarias y a los caucus, y restringió el papel de los super PAC, como los que fueron clave para la finalizada campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Los caucus suelen exigir a los participantes que acudan personalmente a una reunión en un día y hora determinados, mientras que la participación en las elecciones puede ser más flexible porque las urnas están abiertas la mayor parte del día y se puede votar por correo o de forma anticipada.

Los republicanos de Nevada establecieron otras normas como que los participantes muestren una identificación emitida por el gobierno.

FUENTE: Con información de AP y AFP