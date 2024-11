¿Trump ganaría a Kamala los estados clave (según encuesta) y qué hacer para lograrlo?

AtlasIntel presenta a Trump como favorito en Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. La encuestadora asegura que hay 4 de los estados clave que están fuera del margen de error de las encuestas: en Arizona (estado tradicionalmente conservador) Trump tiene su margen más amplio, con una ventaja del 52,3% frente al 45,8% sobre Harris. En Nevada, AtlasIntel proyecta que el expresidente tiene una ventaja del 51,2% frente al 46% sobre la actual vicepresidente. En Carolina del Norte, donde ambos candidatos hicieron campaña ayer sábado, Trump tiene una ventaja del 50,5% frente al 47,1%. Y en Georgia, el republicano lleva la delantera con un 50,1% frente al 47,6% de la demócrata. Son datos muy halagüeños.

Ahora bien, los otros 3 estados clave, están dentro del margen de error de dos puntos que muestra esta nueva encuesta de AtlasIntel: en Michigan, 49,7% para Trump y 48,2% para Harris. En Pensilvania, 49,6% para Trump y 47,8% para Harris. Y el estado más reñido es Wisconsin: 49,7% para Trump y 48,6% para Harris.

¿Cuáles factores empujarían a los votantes a votar por Trump?

1) el poco carisma y futilidad en los argumentos de la risueña Harris, o simplemente Kamala, como le llaman la mayoría de los estadounidenses, 2) el descontento de la clase media con la situación económica en toda la nación, 3) muchos no solo no aplauden, sino que temen a las declaraciones sobre los controles de precios y otras medidas socialistas que la vicepresidente tiene en su plan de acciones, según lo ha expresado ella misma en varias entrevistas, y 4) su negativo desempeño durante 4 años como vicepresidente –mala gestión en la frontera, aumento del crimen y la inseguridad, desquiciadas políticas sociales de ultraizquierda– al lado del no menos fallido Joe Biden (vale acotar que no pocos, demócratas e independientes, le achacan a Kamala que sacara del juego a su presidente Biden y fuera designada “a dedo” para dirigir el país, sin pasar por ningún proceso democrático, como ocurre en las sucesiones en las dictaduras). Estos son los 4 factores que, básicamente, atentan contra la campaña e imagen de Kamala.

¿Cuál ha sido la estrategia demócrata? Primero quitar del medio a Biden, que frente a Trump no tenía opciones de ganar. Luego, en ausencia de fuertes argumentos, han usado el sexo y el color de la piel de Kamala como propuesta presidencial para intentar encubrir (en una parte del ciego o miope electorado lo han logrado) los abismos de su vicepresidencia, que según expertos es la más negativa de la historia.

El economista Milton Fredman explicaba que “uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados”. Las spuestas “propuestas” de Kamala como presidente son sólo medidas ultra keynesianas y puros embustes. Considero que la ceguera política de las nuevas generaciones estadounidenses, se ha fracturado en estos últimos 4 años gracias, precisamente, a los errores y desquicios de los demócratas.

¿Podremos dar con Trump el necesario giro de timón? ¿Por qué no mirar con reticencia las nuevas predicciones de AtlasIntel? Porque, a pesar de ser probabilidades, sus tópicos no están lejos de la verdad. En su nuevo informe, AtlasIntel recuerda que durante las elecciones presidenciales del 2020, fueron la encuestadora que predijo con mayor precisión los resultados de todos los estados claves dentro del margen de error de esa anterior contienda por la Casa Blanca. Pero, más allá de la veracidad, la buena o mala intención de cualquier encuestadora, lo más importante es salir a votar. El tonto triunfalismo del 2020 trajo malos resultados.

De acuerdo con AtlasIntel, Trump lleva la delantera con un 49% frente al 47,2% de Harris. Tampoco es una ventaja grande. No son pocos los analistas que, analizando el contexto, dan fe a predicciones similares. Gran parte del electorado republicano coincide con estas predicciones. Y no faltan los que opinan que pudiéramos recibir una gran sorpresa y Trump ganar con una ventaja aún mayor. Si todo sigue marchando como hemos visto en las últimas semanas, considero que los resultados para Trump serían similares a los del 2016, cuando venció a Hillary Clinton. En 2016 Trump obtuvo un total de 304 votos electorales y su rival demócrata, Hillary Clinton, solo 227. Y en 2020, cuando el republicano fue en busca de la reelección, consiguió sólo 232, mientras que el demócrata Joe Biden obtuvo 306. Ahora, en 2024, debemos revertir aquellos resultados, más allá de las quejas, las denuncias y el pasado que no podemos cambiar. Lo que sí es posible cambiar es el presente y el futuro inmediato.

¿Qué tiene hoy a favor Trump, además de los aspectos negativos de Kamala? Vale mencionar que en esta campaña –aunque aún los republicanos están muy por debajo del nivel movilización de los demócratas y la izquierda en general– hemos visto más acciones y activismo en el bando conservador. Los últimos datos arrojan que son muchos más los republicanos que hasta el momento han votado de forma anticipada que los que lo hicieron hace 4 años atrás. ¿Pero esto es suficiente para que los republicanos cantemos victoria? La respuesta es no.

¿De qué dependerá la victoria republicana? De 3 factores esenciales: 1) que todos los republicanos salgan a votar, 2) que una considerable fracción de los independientes –y en esto tendría mucho que ver el apoyo de Robert F. Kennedy a Trump– se den cuenta de que es mejor votar por Trump, y 3) que el voto se cuide, como la niña de nuestros ojos, en cada centro electoral, sobre todo en los estados gobernados por los demócratas, para evitar irregularidades que conduzcan a fraudes. En los últimos días se han denunciado ilegalidades en diferentes sitios, tales como Óregon, Vancouver (Washington) y Pennsilvania. El propio Trump ha hablado fraude a gran escala.

El partido Republicano, tanto en estos días de votaciones anticipadas, como en el día crucial, el 5 de noviembre y la importante madrugada del miércoles 6, que es cuando se darán a conocer los resultados oficiales, no debe descuidar los votos en lo más mínimo, en ninguna parte. Ninguna sociedad es inmune a las malas intenciones y prácticas. En 2020 fueron innumerables las denuncias realizadas, que la campaña de Trump no logró gestionar con resultados positivos. La experiencia del 2020 debería ser inolvidable y los errores de entonces, 4 años después, deben ser referencia de lo que no se debe hacer.

¿Es tan corta la memoria colectiva como para pasar por alto el giro que dio la madrugada del 4 de noviembre del 2020? Recordemos. Pasada la medianoche del 4 de noviembre, el mapa electoral estaba casi completamente teñido del rojo republicano, pero a mitad de la madrugada los resultados comenzaron a variar y Joe Biden, cuyos mítines estuvieron vacíos, de pronto era el triunfador. Después vino todo lo que sabemos: la insatisfacción de la gente, las denuncias de irregularidades en las votaciones, las protestas en todo el país, el 6 de enero en el Capitolio, las artimañas, las traiciones, el silencio, la manipulación, la cacería de brujas, la demagogia, políticas fallidas a todo nivel, los innumerables juicios contra Trump, malas gestiones ante las guerras que han crecido, el desastre económico que cargamos gracias a los demócratas y críticos de Trump que no han sabido dictar políticas de prosperidad, adoctrinamiento en vez de educación libre, guerras de sexos y razas en vez de familias fuertes, victimismo y racismo inverso, la fractura de un país que cada mes va a peor.

¿Qué podemos hacer para poner fin a toda esta locura desmedida? Insisto: salir todos a votar es lo primero, pues sin votos no se gana legítimamente ninguna elección. En mi anterior columna preguntaba: ¿Sabe usted por quiénes votar en estas elecciones? No me refiero sólo al presidente. Las boletas tienen varias casillas, páginas y consultas. Si no conoce todos los cargos, nombres y respuestas, le comparto, otra vez, las recomendaciones del Partido Republicano y de El Nuevo Conservador (elnuevoconservador.com) para votar en Miami Dade, Broward y Palm Beach.

Haga click en el enlace del condado donde reside. Y si vive en otro estado del país, haga lo mismo: busque la página web del partido Republicano de su condado y descargue la guía, para que cuando vaya a votar sepa por quiénes hacerlo y qué responder ante cada enmienda y pregunta. Descargue su guía, leala, imprímala. Lo mismo puede hacer con su boleta, entrando a la página web de su condado. Haga su propia guía. Es bien sencillo. Y si no pudo salir a votar anticipadamente, no puede dejar de votar este martes 5 de noviembre y hacerlo bien. No olvide distribuir la información entre familiares, amigos y vecinos, y compartirla en redes sociales, grupos de WhatsApp y todas las aplicaciones de mensajería que utilice.

Si los tres factores esenciales que antes he resaltado, finalmente confluyen: es muy probable que en los próximos 4 años podamos confiar, otra vez, en la democracia y reconstruir la nación, bajar los índices de inflación, pobreza, crimen y recuperar la fe en el sueño americano de libertad y prosperidad. Todos debemos salir a votar para revertir el mal camino por el que los demócratas han errumbado a esta gran nación, hoy tristemente amenazada por el nuevo socialismo falsamente “democrático”. Con cada uno de nuestros votos, podemos hacer grande otra vez a los Estados Unidos.