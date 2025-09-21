Trump insta a la fiscal general a actuar contra dos demócratas investigados por fraude hipotecario

WASHINGTON — El presidente Donald Trump elogió el trabajo de la fiscal general Pam Bondi , al tiempo que la instó a actuar contra dos de sus adversarios políticos, el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James, acusados de fraude , para proteger la "reputación y credibilidad" de su administración.

El mandatario solicitó a Bondi —en una publicación en su cuenta de Truth Social— que emplee con mayor firmeza el poder del Departamento de Justicia para presentar cargos contra el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y además el exdirector del FBI James Comey.

Seguridad Hungría pide a la Unión Europea seguir ejemplo de Trump y designar a Antifa como "grupo terrorista"

Deportaciones Trump da ultimátum a Maduro para que reciba a sus presos y advierte de consecuencias "incalculables" si no acepta

Schiff y James, ambos demócratas, son señalados por el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca.

"Pam: He revisado más de 30 declaraciones y publicaciones que dicen, en esencia, la misma historia de la última vez: pura palabrería y nada de acción. No se está haciendo nada. ¿Y qué hay de Comey, Adam 'Shifty' Schiff y Letitia? Son todos culpables, pero no se va a hacer nada", denuncia Trump en un primer mensaje.

En esta línea, el magnate neoyorquino criticó la falta de acciones concretas y la lentitud de los procesos judiciales que están dañando la credibilidad de la institución: "No podemos demorarnos más, está matando nuestra reputación y credibilidad", ha agregado.

Trump también enfatizó su confianza en Bondi, elogiando su "excelente" desempeño como fiscal general y describiéndola como "muy cuidadosa" y "muy inteligente".

Los juicios

Schiff y James han tenido choques separados con Trump, al liderar "investigaciones" que el republicano llama "caza de brujas" en su contra promovidas por los demócratas y el apoyo de medios de comunicación de izquierda.

Durante el primer mandato de Trump, Schiff, entonces un miembro de la Cámara de Representantes, dirigió la acusación en el primer juicio político contra el presidente, basado en supuestas alegaciones de que presionó a Ucrania para "interferir" en las elecciones de 2020, en las que Trump ha denunciado que hubo fraude.

Trump finalmente fue absuelto por el Senado en esa ocasión, y nuevamente en 2021 cuando fue acusado por segunda vez por los demócratas, esta vez por cargos relacionados con el asalto al Capitolio en 2021 por parte de sus partidarios. Nuevas pesquisas apuntan a un involucramiento de Antifa, un grupo de extrema izquierda, en los disturbios.

Mientras que James presentó un caso civil por fraude en contra de Trump, alegando que él y su empresa habían inflado ilegalmente su riqueza y manipulado el valor de propiedades para obtener préstamos bancarios favorables o términos de seguros.

La justicia estatal ordenó a Trump pagar 464 millones de dólares por esa demanda, pero un tribunal superior luego eliminó la multa, a pesar de mantener el fallo. El caso sigue en litigio.

"¡Me hicieron un juicio político dos veces y me acusaron (5 veces!), POR NADA. ¡¡¡LA JUSTICIA DEBE HACERSE, AHORA!!!", escribió Trump el sábado.

El mandatario también ha sido condenado por 34 delitos relacionados con pagos de dinero secreto a una estrella porno. Un caso que también sigue en litigio. La mayoría de los juicios contra Trump han sido dirigidos por jueces vinculados al Partido Demócrata.

Trump ha denunciado que el sistema de justicia estaba en manos del Partido Demócrata del entonces presidente Joe Biden (2021-2025). Según Trump, fue "un juicio digno de una república bananera".

Nuevo nombramiento

Por otro lado, Trump anunció en la misma cadena de publicaciones su intención de nombrar a su abogada, Lindsey Halligan, como sustituta de Erik Siebert para el cargo de fiscal federal en el Distrito Este de Virginia, argumentando que se necesita "una fiscal firme" en ese cargo.

"Lo que no necesitamos es un 'republicano' con el respaldo de los demócratas. Nominaré a Lindsey Halligan para fiscal de Estados Unidos en esta parte tan importante de nuestro gran país. Será justa, inteligente y brindará la tan necesaria justicia para todos", continuó.

Trump ha manifestado su confianza en que Halligan "hará grandes cosas" por la justicia estadounidense y auguró un desempeño "excepcional" en su trabajo junto a Bondi y al fiscal general adjunto Todd Blanche.

Más tarde, el republicano reiteró su deseo de que el sistema judicial actúe con mayor rapidez. "Solo quiero que la gente actúe. Y queremos actuar con rapidez", declaró, antes de cargar nuevamente contra los demócratas, a los que acusa de actuar de manera "despiadada y cruel" durante su mandato.

Así las cosas, Trump remarcó que, si sus opositores políticos no son culpables, no deberían ser acusados; pero que si lo son, "tenemos que hacerlo ya".

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP