Trump niega conversaciones para un cambio de régimen en Venezuela

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó este jueves haber discutido con su gabinete un eventual cambio de gobierno en Venezuela , pese a las crecientes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, señalado por Washington de liderar una red criminal vinculada al narcotráfico.

“No, no he tenido”, respondió Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al ser consultado sobre posibles conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, u otros líderes militares sobre la situación venezolana.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en un contexto en el que Estados Unidos intensifica sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses interceptaron al menos tres embarcaciones venezolanas, con un saldo de unas 15 personas muertas, en acciones que evidencian la conexión del aparato chavista con el tráfico de drogas.

En respuesta, Maduro recurrió al despliegue de tropas y al inicio de maniobras militares, en un intento de mostrar fuerza interna frente al creciente aislamiento internacional y a la presión de Washington.

Mientras la Casa Blanca insiste en que su presencia en la región busca frenar el avance del narcotráfico y proteger la seguridad hemisférica, el régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de preparar una intervención. Analistas advierten que estas acusaciones forman parte del discurso propagandístico del chavismo para desviar la atención de la crisis interna y la represión contra la oposición.

