Amazon-MGM estrena tráiler de documental sobre Melania Trump

El documental, del que Melania Trump es productora ejecutiva, se estrenará en cines el 30 de enero y marca el regreso detrás de cámara de Brett Ratner

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, habla durante una ceremonia de despedida en la Base Conjunta Andrews, Maryland, Estados Unidos, el miércoles 20 de enero de 2021.&nbsp;

Europa Press - Archivo 

Europa Press - Archivo

WASHINGTON.- Los estudios Amazon-MGM lanzaron el miércoles el primer tráiler del documental Melania, que sigue a la esposa del presidente de Estados Unidos Donald Trump durante las tres semanas previas a su investidura en la Casa Blanca en enero pasado.

El documental, del que Melania Trump es productora ejecutiva, se estrenará en cines el 30 de enero y anuncia un acceso "sin precedentes" a esos 20 días, "a través de los ojos de la propia primera dama".

Según The Wall Street Journal, Melania Trump recibirá más del 70% de los 40 millones de dólares que Amazon desembolsó para financiar el documental. Se trata de una suma muy superior a la oferta de 14 millones realizada por Disney, la segunda más alta después de Amazon-MGM, según el diario.

El trabajo llega tras un gran acercamiento durante el último año entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente Trump.

Al empresario se le concedió un asiento en primera fila durante la toma de posesión del republicano el 20 de enero en el Capitolio.

El documental

"Aquí vamos de nuevo", dice la exmodelo de 55 años mirando directamente a la cámara, unos instantes antes de la segunda toma de posesión de su marido, al comienzo del tráiler, que dura poco más de un minuto y en el que se la ve yendo de reunión en reunión.

En una lujosa oficina en un rascacielos, Melania llama a su esposo para felicitarlo por un discurso: "Hola, señor presidente. Felicidades", dice ella. Y cuando él le pregunta: "¿Lo viste?", responde: "No... Lo veré en las noticias".

También se muestra una sesión de fotos en la Casa Blanca, fotos de viajes y momentos más íntimos, como la colocación de una flor blanca en una tumba.

Desde que el presidente asumió el cargo, los Trump viven separados la mayor parte del tiempo. Melania pasa la mayor parte de sus días en Nueva York, donde su hijo Barron, de 19 años, está matriculado en la universidad.

Melania también marca el regreso detrás de cámara de Brett Ratner, el director de éxitos de taquilla como Rush Hour y X-Men: La decisión final, que fue acusado en 2017 de agresión sexual por varias actrices, en pleno movimiento #MeToo.

FUENTE: AFP

