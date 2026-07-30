jueves 30  de  julio 2026
WASHINGTON

Economía de EEUU crece 1,5% en el segundo trimestre

La economía estadounidense ha demostrado hasta ahora "una solidez impresionante", opinó el miércoles el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh

Transportación de rollos de acero en una de las fábricas de USS en Estados Unidos.

Transportación de rollos de acero en una de las fábricas de USS en Estados Unidos.

SAUL LOEB/ AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La economía de Estados Unidos creció 1,5% a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, según los datos oficiales publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó 0,4%.

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Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8% interanual, según el consenso de MarketWatch.

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento por las políticas económicas del presidente Donald J. Trump.

Solidez económica

La economía estadounidense ha demostrado hasta ahora "una solidez impresionante", opinó el miércoles el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, al justificar que el banco central haya decidido mantener sin cambios sus tasas de interés.

"La economía ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto", declaró Warsh en rueda de prensa, tras dos días de reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) del organismo.

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el auge de la inteligencia artificial (IA), y el consumo y la confianza de los consumidores se mantiene en tendencia alcista.

La Casa Blanca se felicitó por los datos del PIB y el portavoz Kush Desai afirmó que "los principales motores del crecimiento económico continúan acelerándose".

Inflación alta, pero en retroceso

La inflación de junio mostró una desaceleración, a 3,7% en ritmo anualizado, según el índice PCE publicado también el jueves por el Departamento de Comercio. En mayo había sido de 4,1%.

La meta de inflación de la Reserva Federal (Fed, banco central) es de 2% anual.

La fuerte caída de los precios de la energía, en particular de la gasolina, bajo el efecto de una pausa temporal en la guerra en Medio Oriente, explica en gran parte el retroceso de junio.

La cifra es una buena noticia para la Fed que decidió la víspera mantener sin cambios las tasas de interés, en el rango de entre 3,50% y 3,75%.

Sin embargo, la reanudación del conflicto en Medio Oriente, donde Estados Unidos se vio obligado a responder nuevamente a los ataques del régimen iraní, seguramente volverá a impactar.

El crudo estadounidense WTI pasó a cerca de 84 dólares por barril este jueves, cuando había iniciado el mes en torno a los 69 dólares por barril.

FUENTE: Con información de AFP.

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