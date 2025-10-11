Trump logra acuerdo con farmacéutica AstraZeneca para reducir el precio de los medicamentos

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para reducir el precio de los medicamentos a cambio de una exención arancelaria durante tres años a sus productos.

"AstraZeneca se compromete a ofrecer todos sus medicamentos recetados a Medicaid a precios de nación más favorecida. En otras palabras, el precio más bajo del mundo. Eso es lo que conseguimos", dijo el mandatario en la Casa Blanca tras la presentación del acuerdo junto al CEO de la compañía, Pascal Soriot, el viernes 10 de octubre.

AstraZeneca fijará los precios según el sistema "nación más favorecida", bajo el cual el coste de los medicamentos será el más bajo que exista en países similares. Incluso, Trump llegó a cifrar la posible reducción del precio de los medicamentos en un 600%.

Asimismo, la farmacéutica invertirá 50.000 millones de dólares durante los próximos cinco años. Estos recursos serán destinados para "investigación y desarrollo de nuevos medicamentos" y en el desarrollo de instalaciones en suelo estadounidense.

"Estoy muy emocionado de anunciar el compromiso de AstraZeneca con su visión de un Estados Unidos más saludable (...) de reducir el precio de los medicamentos para los pacientes estadounidenses, al tiempo que se garantiza que Estados Unidos siga siendo la potencia mundial de la innovación y los productos biofarmacéuticos", señaló el jefe de la compañía farmacéutica.

Trump mandó en agosto una misiva a 17 empresas del sector farmacéutico en las que demandaba "un compromiso vinculante" para bajar los precios de los medicamentos en Estados Unidos hasta alinearlos con los aplicados en otras economías avanzadas.

Acuerdo con Pfizer

El pasado 30 de septiembre, Trump anunció un acuerdo con el gigante farmacéutico Pfizer para bajar el precio de algunos medicamentos en el país.

El líder republicano no precisó los productos farmacéuticos que se incluyen en este pacto, pero indicó que el mismo otorga a Pfizer una exención por tres años de los aranceles farmacéuticos impuestos por la administración estadounidense recientemente.

La Casa Blanca anunció que lanzará una página web, llamada TrumpRx, en la que se podrán adquirir medicamentos a precios rebajados.

FUENTE: Con información de Europa Press