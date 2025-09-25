jueves 25  de  septiembre 2025
Economía

Trump anuncia nueva batería de aranceles a medicamentos, camiones y muebles importados

A partir del 1 de octubre "impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en EEUU", dijo Trump

Camiones que transportan contenedores de envío se ven en el Puerto de Miami, Florida, el 7 de agosto de 2025.

AFP

AFP
Un barco de carga de la empresa francesa CMA-CGM es visto en el puerto de Elizabeth, Nueva Jersey, el 22 de septiembre de 2025.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el jueves nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga pesada, accesorios para remodelación del hogar y muebles.

A partir del 1 de octubre "impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", escribió el republicano en su red social Truth.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense explicó que la expresión "está construyendo" entenderá "inicio de obras y/o en construcción", agregando que "no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado".

En otra publicación, Trump escribió sobre un arancel del 25% adicional en "todos los 'camiones pesados' fabricados en otras partes del mundo" para apoyar a fabricantes estadounidenses como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros".

Seguridad nacional

Dijo que los aranceles para los camiones se justifican "por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional".

A principios de año, la administración Trump lanzó una investigación sobre importaciones de camiones para "determinar los efectos sobre la seguridad nacional".

El republicano también se refirió a los materiales para la renovación del hogar. "Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados".

Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre.

"Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados".

Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

