¿Trump puede permitir que los estudiantes extranjeros obtengan la residencia permanente?

Modificar las reglas de inmigración para dar tarjetas de residencia a los estudiantes extranjeros que se gradúan de universidades en Estados Unidos, no es algo que el presidente pueda hacer solo. La normativa es complicada y está regulada por leyes federales que necesitan modificaciones. Cualquier cambio importante, como dar tarjetas verdes automáticamente a los estudiantes internacionales graduados, tendría que ser aprobado por el Congreso. El presidente puede sugerir y apoyar esas ideas, pero al final es el Congreso quien tiene que escribir, discutir y aprobar las leyes necesarias.

Consulta de inmigración ¿Cómo se arriesgan los inmigrantes a perder el estatus y no poder obtener la Residencia si aplican al asilo sin la información necesaria?

El poder del presidente

A pesar de que el presidente no puede modificar la ley por sí solo, puede afectar la política de inmigración de diferentes maneras. Mediante órdenes, las agencias de inmigración pueden recibir instrucciones sobre cómo dar prioridad y manejar ciertos casos, dentro de lo que permiten las leyes actuales. Por ejemplo, Trump podría pedir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que facilite el proceso para que los estudiantes internacionales recién graduados soliciten tipos de visa ya existentes, o que interprete las regulaciones actuales de manera más flexible. No obstante, estas medidas no garantizarían la obtención automática de la tarjeta verde y podrían ser revisadas por un juez y enfrentar desafíos legales.

Ventajas y desafíos posibles

Algunas personas apoyan la idea de dar tarjetas verdes a los estudiantes extranjeros, mientras que otras están en contra. Los que están a favor dicen que esto ayudaría a mantener a personas muy educadas que pueden aportar mucho a la economía de EEUU, especialmente en áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Estas personas que se han graduado suelen tener habilidades y conocimientos muy solicitados que podrían impulsar la creación de nuevas ideas y el desarrollo económico.

No obstante, otras están preocupadas por cómo podría afectar a los trabajos y a la forma en que las personas entran al país. Afirman que esta política podría causar demasiada gente trabajando en algunos sectores, lo que podría disminuir los sueldos y las oportunidades de trabajo para los ciudadanos de Estados Unidos.

La ruta a tomar

Para que la idea de Trump se haga realidad, se necesita que tanto demócratas como republicanos en el Congreso la respalden. Esto implica hablar con los políticos, atender las preocupaciones de diferentes personas involucradas y escribir un proyecto de ley que pueda ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado. Debido a la división política actual, esto sería un gran reto.

En resumen, aunque el presidente tiene un gran impacto en las decisiones sobre inmigración, se necesitaría aprobar una ley. La idea de Trump genera un debate importante sobre lo que pasará con la política de inmigración de Estados Unidos y el rol de los inmigrantes con formación en la economía del país.

* Felipe Nogueira es law clerk en Benme Legal, bufete que preside Héctor Benítez Cañas. https://www.benmelegal.org/