EEUU sanciona a tres empresas y cuatro personas por proveer armas a la Guardia Revolucionaria iraní

WASHINGTON.- El Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de sanciones contra tres empresas y cuatro personas de distinta nacionalidad por supuestamente formar parte de una red de adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria de Irán.

La Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro tomó esta medida contra un hombre de nacionalidad iraní identificado como Behruz Namazi y a la empresa que dirige, Nika Jet Company, con sede en Teherán, "que presta servicios para la producción, distribución y mantenimiento de piezas de aeronaves y drones".

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"Namazi ha intentado conseguir armas para la Guardia Revolucionaria Islámica", aseguró en un comunicado el Tesoro, que apunta a que lo habría hecho a través de la compañía Vanguard Tactical Supply Limited, con sede en Nigeria. Esta empresa también fue incluida en el paquete de sanciones.

Dentro de los afectados figura una mujer de nacionalidad italiana y residente en Milán identificada como Dounia Ettaib, a quien el Tesoro acusa de participar "activamente en los esfuerzos por obtener armas para Namazi", sin dar más detalles.

Otras sanciones

Por otra parte, un hombre y una mujer de Rusia, Vadim Anatolyevich Druzhbin y Mariya Vladimirovna Selina, fueron añadidos a la lista en tanto trabajadores de Avratek 000, una empresa de transporte aéreo con sede en Moscú, también sancionada, y con la que habrían apoyado las "gestiones" de Namazi para suministrar armas a la Guardia Revolucionaria iraní.

El mes pasado, Estados Unidos sancionó a nueve personas y empresas de China e Irán por comprar armas para la Guardia Revolucionaria.

Los sancionados "facilitaron la adquisición de armas para la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Defensa" de Irán, mientras que una de las empresas de Hong Kong fue sancionada porque "opera dentro de la red bancaria clandestina de Irán e intentó realizar transacciones relacionadas con la adquisición de armas", dijo entonces la Oficina del Tesoro.

FUENTE: Con información de Europa Press