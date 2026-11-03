Trump descarta nuevos ataques inmediatos contra Irán, pero "EEUU está preparado si fuera necesario"

El presidente Donald Trump habla durante una reunión del Gabinete en Camp David, en Maryland, el 31 de julio de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró este martes que su Administración no tiene planes inmediatos para llevar a cabo nuevos ataques contra Irán, restando importancia a las especulaciones sobre una posible escalada del conflicto tras la jornada electoral de las 'midterms' y afirmando que Washington está obteniendo "todo lo que quiere" en su actual pulso con Teherán.

En una entrevista concedida al diario 'Financial Times' horas antes del cierre de los colegios electorales, el mandatario estadounidense se mostró satisfecho con el estado de la confrontación con la República Islámica, aunque advirtió que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas en caso de que sea necesario intervenir.

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"Estamos listos para actuar si hace falta, pero puede que no haya razón para ello", señaló Trump al ser preguntado por las recientes alusiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre una eventual acción militar esta semana.

Las declaraciones del magnate al citado diario se produjeron apenas un día después de que tropas estadounidenses bombardearan objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Washington definió como una maniobra defensiva para proteger sus activos en Oriente Próximo.

Trump confirmó el martes que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán.

Pese a la tensión en la zona, Trump ha rechazado calificar la situación como un conflicto abierto formal. "No estamos realmente en una guerra como la de Ucrania o las guerras mundiales", afirmó, recalcando que "tras bombardearlos con los B-2 y erradicar su potencial nuclear, llevamos meses sin combatir realmente con ellos".

Mantiene bloqueo naval

El inquilino de la Casa Blanca defendió que el bloqueo naval a los puertos iraníes está estrangulando la economía de Teherán, mientras el flujo de crudo por el estrecho de Ormuz se mantiene estable. En este sentido, subrayó que los precios de la energía en el país caerán tras las elecciones.

"Y en cuanto al estrecho de Ormuz, tenemos control total gracias al bloqueo naval (sobre Irán). Quiero decir que todo va bien", añadió sobre este paso marítimo clave para el mercado de hidrocarburos mundial, cuyo cierre por parte de Irán como respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel hizo caer la oferta de gas y petróleo.

El presidente estadounidense confirmó que existen conversaciones indirectas en curso con el régimen iraní relativas a sus reservas de uranio enriquecido.

Por otro lado, en relación con el conflicto en Europa del Este, Trump se ha mostrado optimista sobre los avances en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, asegurando que ambas partes se encuentran en un punto propicio para alcanzar un acuerdo, una visión que no comparten los negociadores ucranianos.

Negociaciones

Irán informó el lunes de negociaciones indirectas "muy intensas" y Trump, antes de anunciar el ataque, dijo que el acuerdo con Teherán "podría producirse".

Catar, mediador en el conflicto, afirmó el martes que "las dos partes siguen comprometidas con el proceso de negociación".

"Mantenemos la esperanza de que aún haya una posibilidad de alcanzar un acuerdo", dijo el portavoz de su cancillería, Majed al Ansari.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP