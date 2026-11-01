domingo 1  de  noviembre 2026
CONFLICTO

Irán desafía a EEUU y amenaza con prolongar la guerra

El ministro de Defensa iraní advierte de una respuesta militar, mientras Washington sostiene que debilitó las capacidades estratégicas del régimen

&nbsp;El&nbsp;humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.

 El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos en una zona central de la capital iraní, Teherán, el 6 de marzo de 2026.

ATTA KENARE / AFP
Por María Graterol

TEHERÁN.- El régimen de Irán lanzó nuevas advertencias contra Estados Unidos al asegurar que un eventual segundo enfrentamiento podría superar en duración al anterior, en un desafío directo a la estrategia militar del presidente Donald Trump.

"Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión", declaró el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal de la República Islámica.

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La advertencia se produce después de la ofensiva militar iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, una operación que provocó la muerte del líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei, y golpeó las estructuras militares y estratégicas del país.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra distintos puntos de la región, mientras que organizaciones armadas respaldadas por la República Islámica ampliaron las hostilidades desde Líbano y Yemen.

"Nuevo ataque"

En la misma línea de confrontación, el ministro iraní de Defensa, Mehrdad Akhlaghi, amenazó con una represalia "proporcionada, decisiva y contundente" ante cualquier nuevo ataque contra territorio iraní, de acuerdo con la televisión estatal.

Por su parte, Trump aseguró el sábado que las fuerzas estadounidenses destruyeron buena parte de las capacidades militares iraníes y reiteró que todavía quedan objetivos pendientes.

"Hemos destruido su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos de uno o dos emplazamientos, pero podemos hacerlo en diez minutos", afirmó el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Teherán reflejan la disposición del régimen iraní a mantener la confrontación, pese a los daños sufridos durante la ofensiva estadounidense e israelí.

FUENTE: Con información de AFP

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