María Corina Machado da su apoyo electoral a María Elvira Salazar por su defensa de Venezuela

La opositora venezolana, vinculó una Venezuela libre con la seguridad nacional de EEUU en su mensaje a la representante del distrito 27 de Florida.

MIAMI.- La líder opositora venezolana María Corina Machado respaldó la reelección de la congresista republicana María Elvira Salazar, representante del distrito 27 de Florida, quien busca conservar su escaño en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

La legisladora agradeció el pronunciamiento y reiteró que acompañará a los venezolanos en su aspiración de decidir libremente el futuro de su país. El video, difundido el miércoles 7 de octubre en sus redes sociales, recoge el reconocimiento de Machado a su constancia frente al chavismo, a menos de un mes de los comicios estadounidenses.

JUSTICIA EEUU imputa a Maduro y a Cilia Flores por liderar un "sistema de represión y torturas" en Venezuela

La dirigente comenzó su intervención evocando la experiencia de Cuba y el papel de sus emigrados en el sur de Florida.

“Hace 67 años Fidel Castro tomó el poder por las armas y convirtió a Cuba en una dictadura comunista. De aquella tragedia nació una comunidad cubanoamericana que desde el sur de la Florida ha demostrado durante décadas el valor de la libertad y la democracia para transformar vidas”, afirmó.

A continuación, explicó el motivo de su mensaje a Salazar.

“Hoy quiero reconocer y manifestar nuestro respaldo a María Elvira Salazar por algo muy concreto. Ha sido una aliada firme y leal a la causa de la libertad de Venezuela. Tú comprendiste desde el primer momento, María Elvira, que una Venezuela libre es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, sostuvo.

Machado también destacó que la cubanoamericana mantuvo su posición ante las dudas y el silencio de otras personas, a quienes no identificó.

“Cuando otros han dudado, tú te has mantenido firme en tu posición. Cuando otros han callado, tú has alzado tu voz y es precisamente esa lealtad algo que los venezolanos siempre recordaremos”, expresó.

Cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento y apoyo: “Gracias por estar del lado de la libertad en Venezuela. El pueblo venezolano cuenta contigo y tú sabes que cuentas con nuestro apoyo”.

Salazar respondió con una reafirmación de su trayectoria: “La libertad de Venezuela nunca ha sido una causa lejana para mí. Desde Miami hasta Washington, la he defendido con convicción”.

La congresista señaló que el respaldo a su reelección la honra profundamente. También destacó la valentía de la opositora y su lucha por una verdadera transición democrática, que, según escribió, representan la esperanza de millones de ciudadanos de la nación sudamericana.

Tras agradecerle su confianza, aseguró que el pueblo de ese país siempre encontrará en ella una aliada para acompañar esta nueva etapa y defender su derecho a elegir su porvenir en libertad.