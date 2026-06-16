La paz con Irán, su impacto en la economía y la paciencia

Esta semana, las acciones estadounidenses abrieron al alza luego de que el presidente Donald Trump anunciara que un acuerdo de alto al fuego con Irán se había firmado digitalmente para suspender las hostilidades durante 60 días, durante los cuales se buscará pactar sobre el programa nuclear iraní, las sanciones y la seguridad regional.

Otro de los objetivos, no menos importante, es la apertura del Estrecho de Ormuz, por donde transitan alrededor de 20 millones de barriles de petróleo al día y cuya interrupción ha causado enormes tensiones económicas alrededor del mundo.

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Si bien la normalización del paso de los flujos petroleros tardará meses en concretarse, los precios del crudo se desplomaron alrededor de un 5% ante las nuevas y alentadoras perspectivas.

Sin embargo, la inquietud persiste, pues las repercusiones económicas del conflicto, que ya lleva más de cien días, no serán resueltas de inmediato.

Para poner en contexto esta afirmación solo basta con echarle una mirada a la última data publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que arroja que “la inflación ha alcanzado un 4,2% en los últimos 12 meses”.

“El índice de energía subió un 3,9 por ciento en mayo, después de haber aumentado un 3,8 por ciento en abril y un 10,9 por ciento en marzo, lo que representa más del sesenta por ciento del aumento mensual del índice general. El índice de vivienda también aumentó en mayo, con una subida del 0,3 %, y el de alimentos aumentó un 0,2 %. El índice de alimentos fuera del hogar aumentó 0,3 por ciento, según el organismo oficial.

Podrá un acuerdo con Irán lograr el impacto que todos esperan que no es otro que aliviar los bolsillos de los estadounidenses.

La cuestión es que la Casa Blanca ha pronosticado tantas veces un acuerdo inminente negociado con Teherán que la mayoría se muestra escéptica de que tal acuerdo llegue a concretarse satisfactoriamente.

No hay duda de que es necesario que la guerra termine para reducir el costo de la vida, pero resulta difícil visualizar un panorama de paz en Oriente Medio, dada la gran cantidad de factores que deben tomarse en cuenta para un posible acuerdo.

No se trata solo de la guerra con Irán, sino también del conflicto en curso entre Israel y Hezbolá en el Líbano. Ambos enfrentamientos están estrechamente vinculados entre sí por los negociadores iraníes.

Esto implica que Trump debe encontrar la manera de convencer al líder israelí, Benjamín Netanyahu, de que cese los ataques y la ocupación del sur del Líbano.

Todavía no hay indicios de que el primer ministro israelí esté dispuesto a dejar de atacar a está organización, considerada terrorista por la comunidad internacional y que al igual que Irán, siempre ha dejado claro que, preferiría que Israel no existiera en absoluto.

Se trata, por tanto, de un proceso sumamente complejo.

Entonces, ¿es posible poner fin a la guerra con Irán si Israel sigue atacando a Hezbolá, financiada por Irán, mientras este grupo armado chiita continúa lanzando cohetes contra el territorio israelí?

A pesar del optimismo mostrado por la Casa Blanca, desentramar este nudo gordiano requerirá determinación, resiliencia y compromiso; Los votantes por el otro lado deberán de usar grandes dosis de paciencia para ver cómo los resultados se traducen en el alivio económico que esperan.