domingo 12  de  octubre 2025
COMERCIO

China insta a EEUU a retomar el diálogo; Trump afirma que el interés "no es perjudicar" a Pekín

Trump anunció que EEUU añadirá un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas en represalia a los nuevos controles de exportación que Pekín ha impuesto a las tierras raras

Un buque portacontenedores navega en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, China, el 9 de octubre de 2025.

Un buque portacontenedores navega en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, China, el 9 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump adoptó este domingo un tono más conciliador en la disputa comercial entre Washington y Pekín, afirmando que Estados Unidos quiere "ayudar a China, no perjudicarla", días después de anunciar un arancel adicional del 100% a la segunda economía más grande del mundo.

Las declaraciones de Trump del viernes, así como su amenaza de cancelar una reunión con su homólogo Xi Jinping a finales de este mes, hicieron caer las acciones de Wall Street a terreno negativo, con los operadores preocupados por el posible reinicio de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

Lee además
Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales
El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Trump anunció que Estados Unidos añadirá un arancel adicional del 100% a todas las importaciones chinas como represalia a los nuevos controles de exportación que Pekín ha impuesto a las tierras raras de países de todo el mundo. Además de controles de exportación sobre software de importancia estratégica.

El mandatario afirmó que el nuevo arancel entraría en vigor el 1.º de noviembre y añadió que su administración también impondrá nuevos controles de exportación a "todo software crítico", a partir de esa misma fecha.

"Es imposible creer que China haya tomado una medida así, pero lo ha hecho, y el resto es historia", declaró Trump en una publicación en Truth Social.

"No se preocupen por China, ¡todo estará bien! El respetado presidente Xi (Jinping) acaba de pasar un mal momento. No quiere una depresión para su país, y yo tampoco", declaró el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social, dos días después de que Washington anunciara la imposición de aranceles adicionales del 100% a los productos chinos.

"Típico ejemplo de doble moral"

El régimen de Pekín, por su lado, acusó a Washington de actuar injustamente. El domingo, el Ministerio de Comercio chino calificó la amenaza arancelaria de Trump como un "típico ejemplo de doble moral".

El Ministerio afirmó que Washington había intensificado la presión económica contra Pekín desde septiembre.

"Amenazar todo el tiempo con aranceles altos no es el mejor enfoque para tratar con China", agregó.

Este aumento de 100 puntos porcentuales se sumará al 30% de media que pagan de impuestos aduaneros los productos chinos que ingresan a Estados Unidos.

Los gravámenes retaliatorios chinos son actualmente de 10%.

Las tierras raras son fundamentales para la fabricación de todo tipo de productos, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta equipo militar y componentes de energías renovables.

China pide diálogo a Trump

"China insta a Estados Unidos a corregir con prontitud sus prácticas erróneas, atenerse a los importantes consensos de las conversaciones telefónicas entre ambos jefes de Estado (...) y a abordar las respectivas preocupaciones y gestionar adecuadamente las diferencias mediante el diálogo, sobre la base del respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

El Gobierno chino justifica las medidas establecidas recientemente sobre el control de la exportación de tierras raras como una "necesidad" para "defender mejor la paz mundial y la estabilidad regional".

En concreto, el régimen comunista detalló que no se trata de una prohibición a la exportación, sino de un "aumento de la vigilancia" de las normas ya establecidas para el comercio de tierras raras. De esta manera, China se reserva la capacidad de no otorgar licencias a quienes no cumplan la normativa, aunque asegura que las empresas "no tienen de qué preocuparse" en caso de estar cumpliendo las medidas.

"China ha evaluado exhaustivamente con antelación el posible impacto de las medidas en las cadenas industriales y de suministro y está segura de que dicho impacto es muy limitado", mencionó el portavoz.

Este endurecimiento en la emisión de licencias provocó la indignación del mandatario estadounidense, que calificó la medida de "vergüenza". Como respuesta, Trump anunció que elevaría los aranceles a China un 100 por ciento --entrando en vigor el próximo mes-- y aumentaría los controles para las exportaciones chinas de software, dejando en el aire una reunión programada con el líder del gigante asiático, Xi Jinping, en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar en dos semanas.

Igualmente, China amenazó con continuar tomando medidas comerciales contra Washington si "insiste en seguir el camino equivocado".

Conflicto por tasas portuarias

La Administración Trump decidió el pasado mes de abril aumentar los recargos por servicios portuarios a los buques propiedad de u operados por empresas chinas, medida que entrará en vigor el 14 de octubre. Ante esto, China anunció que implementará acciones similares contra barcos estadounidenses.

"Las contramedidas de China son actos necesarios de defensa pasiva y tienen como objetivo proteger los derechos e intereses legítimos de las industrias y empresas chinas", dijo el régimen de Pekín.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU exige a China la liberación inmediata de un grupo de pastores cristianos detenidos

Algunas noticias de China

China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Cubanos cocinan afuera de sus casas durante un apagón nacional causado por un fallo en la red eléctrica en La Habana el 15 de marzo de 2025. 
COLAPSO

Salida de termoeléctrica Felton agrava crisis en Cuba; aumentan los apagones y la angustia de la población

Imagen del videoclip de la canción Nunca había amado así de Juan Gabriel. video
PLATAFORMAS

"Detrás del ídolo": Netflix estrena serie documental sobre Juan Gabriel

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 
CELEBRIDADES

Fotografías confirman romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

Te puede interesar

Fachada de Iglesia de Gesu, Miami.
CLIMA DE PREOCUPACIÓN

Florida: ¿Continúan siendo lugares sagrados los templos religiosos?

Por DANIEL CASTROPÉ
Un hombre duerme frente a un edificio en La Habana el 2 de octubre de 2025.
REPORTAJE

Un extraño virus afecta a los cubanos en medio de intensos apagones y escasez de agua

La fiscal general de Nueva York Letitia James, hace campaña por el socialista candidato a la alcaldía de la Gran Manzana, Zohran Mamdani. 
LA JUSTICIA DE VUELTA

Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de EEUU, Donald Trump, reunidos en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CONFLICTO

En medio de desafíos, avanza plan de paz de Trump para Gaza