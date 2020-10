Trump y Biden en su último duelo cara a cara previo a las elecciones

"Esta es probablemente una de las mayores audiencias que puedan conseguir antes de las elecciones", dijo Amy Dacey, del instituto de ciencias políticas Sine.

"Pienso que el equipo de Trump debe afrontar como una obligación llegar a la gente y convencerla", añadió Dacey, exjefa ejecutiva del Comité Nacional Demócrata.

De su lado, Kyle Kondik director de la publicación "Sabato's Crystal Ball" dijo que el debate "representa una de las últimas oportunidades de cambiar la trayectoria de la carrera" electoral.

"Hay mucho en juego para ambos candidatos. Biden quiere mantener la carrera tal como está y no quiere darle a última hora combustible a la campaña de Trump", observó.

Para impedir las interrupciones que marcaron el debate del 29 septiembre en Ohio, durante los dos minutos en que un candidato responderá a la moderadora, solo su micrófono estará abierto.

"Creo que silenciar es muy injusto y muy malo", dijo Trump esta semana y calificó de "demócrata radical" a la moderadora del debate, Kristen Welker .

En los últimos tres días, Biden, que cumplirá 78 años el 20 de noviembre, no ha tenido apariciones públicas en los últimos días y ha permanecido en su casa, el miércoles el expresidente Barack Obama, salió a realizar campaña en favor de su exmano derecha. En tanto, el presidente Trump, de 74 años, realizó varios mitines por día.

Para que mantengan sus pies en la tierra, Obama recordó a su gente la campaña de 2016 cuando las encuestas daban a la demócrata Hillary Clinton como clara favorita y finalmente tanto ella como sus votantes fueron sorprendidos por la victoria de Trump.

"No podemos ser complacientes. No me importan las encuestas", dijo Obama quien gobernó durante dos mandatos consecutivos desde 2009 a 2017, junto a Joe Biden.

Obama intenta que los demócratas retornen a la Casa Blanca, y ha sido criticado que Biden es el candidato de él y de los Clinton.

Obama encabezó el acto de campaña en favor de Biden en Pensilvania; uno de los estados que son considerados clave para conquistar la Casa Blanca.

"La última vez había muchas encuestas. No acertaron debido a que mucha gente se quedó en la casa. Fueron perezosos y complacientes. Esta vez, no. En esta elección, no", reclamó.

Obama es el único presidente de Estados Unidos que ha permanecido haciendo activismo político desde su salida del Gobierno, y promueva la organización de comunidades "progresistas".

Más de 45 millones de ciudadanos ya votaron, según la organización independiente US Elections Project. Esa cifra equivale al 30% de los que sufragaron 2016 .

El propio Trump votará de manera anticipada el sábado en Florida, su lugar de residencia oficial cuando no está en la Casa Blanca, según informó este jueves su portavoz Judd Deere.