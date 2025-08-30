sábado 30  de  agosto 2025
EEUU

El Departamento de Estado rechaza otorgar visas a 80 palestinos para cumbre de la ONU

Israel rechaza rotundamente un Estado palestino y equipara a la Autoridad Palestina, basada en Cisjordania, con su rival, el grupo terrorista Hamás en Gaza

El presidente palestino Mahmud Abbas, en su oficina en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania.

El presidente palestino Mahmud Abbas, en su oficina en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania.

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Un funcionario estadounidense dijo el sábado que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negará la visa para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

"Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina", declaró un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado, detallando a los afectados por la extraordinaria decisión anunciada el viernes por Estados Unidos, un aliado clave de Israel.

Lee además
Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?
Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Israel rechaza rotundamente un Estado palestino y equipara a la Autoridad Palestina, basada en Cisjordania, con su rival, el grupo terrorista Hamás en Gaza.

¿Recompensa a terroristas?

Estados Unidos e Israel han acusado a Francia y a otras potencias de recompensar a Hamás mediante el reconocimiento de un Estado palestino.

Canadá y Australia también han declarado que reconocerían un Estado palestino, y Reino Unido amenazó con hacerlo si Israel no acepta un alto el fuego en Gaza.

Israel pide a Hamás la liberación de los casi 50 secuestrados que mantiene desde el 7 de octubre tras el ataque terrorista a territorio israelí en el que el grupo islamista asesinó a más de 1,200 ciudadanos y secuestró a más de 250.

Pero Hamás se niega a liberar a los rehenes, quienes se encuentran en condiciones infrahumanas, pero los países no exigen a los terroristas la liberación de las víctimas.

En virtud de un acuerdo para que la sede de las Naciones Unidas se instalara en Nueva York, Estados Unidos se comprometió a no denegar visas a funcionarios que se dirijan al organismo mundial.

Cada año, activistas presionan a Washington para que deniegue visas a líderes de países a los que se oponen, a menudo por graves violaciones a los derechos humanos, pero sus solicitudes casi siempre son rechazadas.

Europeos interceden por palestinos

La Unión Europea (UE) instó el sábado a Estados Unidos a "reconsiderar" su decisión de denegar visas a los miembros de la Autoridad Palestina que iban a asistir en septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional", declaró la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en Copenhague tras una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los miembros del bloque.

Washington hizo este anuncio el viernes por la noche, a pocas semanas de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, en la que Francia lidera una iniciativa para reconocer un Estado palestino.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que su titular "está rechazando y revocando" visas a "miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP)" ante la cercanía de esta cumbre internacional.

También el canciller francés, Jean-Noël Barrot, criticó esta decisión en Copenhague, al subrayar que "la sede de Naciones Unidas es un lugar neutro (...) un santuario al servicio de la paz".

"Una Asamblea General de Naciones Unidas no puede admitir ninguna restricción de acceso", insistió.

Una opinión compartida por su homólogo luxemburgués, Xavier Bettel, quien propuso organizar una sesión especial de la Asamblea General en la sede de la ONU en Ginebra, con el fin de garantizar la presencia de los palestinos.

Esta situación excepcional tuvo lugar en 1988, cuando en un gesto histórico la Asamblea General se reunió en Ginebra para poder escuchar al entonces líder de la OLP, Yasser Arafat, luego que Estados Unidos le negara el ingreso.

"Tenemos que poder dialogar juntos. No pueden tomarnos como rehenes", sentenció Bettel.

En caso de ser confirmada, esta medida extraordinaria de Washington acercaría aún más al gobierno de Donald Trump a las posturas de Israel.

El gabinete de Benjamin Netanyahu rechaza categóricamente la idea de un Estado palestino y busca equiparar a la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania, con el movimiento islamista Hamás de Gaza.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Deportaciones alcanzan casi 200,000 en lo que va de 2025 bajo la administración Trump

La Esquinita de Reme

¿Por qué no Cuba?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida-  video
ESTRATEGIA

Marco Rubio visita sede del Comando Sur de EEUU para hablar de seguridad en América Latina

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023. 
VENEZUELA

Dirigente de DDHH publica dura carta contra Henrique Capriles

La policía de Chicago patrulla el centro de la ciudad el 26 de agosto de 2025 en Chicago, Illinois. 
SEGURIDAD

Trump planea desplegar más de 200 agentes del DHS en Chicago como parte de ofensiva contra la inmigración

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López
POLÍTICA

Maduro intensifica su plan de alistamiento tras el despliegue de buques de EEUU en el Caribe

Te puede interesar

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
EEUU

Jueza bloquea la "deportación acelerada" de migrantes sin primero comparecer ante un tribunal

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
William McAllister, presidente del sindicato de bomberos de Miami Dade
POLÉMICA

Sindicato de bomberos alerta: Presupuesto de Miami-Dade 'pone en riesgo vidas'

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
Combate al narcotráfico

Buque lanzamisiles de EEUU ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe, frente a las costas de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita la sede del Mando Sur en Florida-  video
ESTRATEGIA

Marco Rubio visita sede del Comando Sur de EEUU para hablar de seguridad en América Latina

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
CONSULTA

Si el ICE detiene a un ciudadano estadounidense, ¿Se puede reclamar una indemnización?