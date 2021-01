Twitter continúa cerrando cuentas de seguidores de Trump

"Desde el viernes más de 70.000 cuentas han sido suspendidas", dijo Twitter en un comunicado.

"Estas cuentas compartían contenido nocivo asociado a QAnon de manera masiva y se dedicaban principalmente a la propagación de esta teoría de la conspiración", justifica la red social.

Las principales plataformas de redes sociales han tomado medidas sin precedentes desde que los partidarios del multimillonario republicano invadieron el Capitolio durante varias horas el miércoles, conmocionando al país y al mundo. Cinco personas murieron en los altercados.

Facebook y Twitter suspendieron indefinidamente la cuenta del presidente Trump, que durante meses ha denunciado el proceso electoral y acusando a los demócratas de "robarle las elecciones".

Para justificar su decisión, las dos redes han argumentado de un supuesto "riesgo de violencia futura" antes de la ceremonia de inauguración de Joe Biden, el 20 de enero frente al Capitolio.

"Los planes para futuras protestas armadas están proliferando en Twitter y en otros lugares, incluyendo un segundo ataque en el Capitolio el 17 de enero de 2021", según dijo Twitter el viernes.

La red era la principal herramienta de comunicación de Donald Trump, donde interactuaba con sus 88 millones de suscriptores diarios.

Trump obtuvo este lunes una inusual aliada en este tema.

La canciller alemana, Angela Merkel, calificó la decisión de Twitter "problemática" porque muestra la omnipotencia de las plataformas en términos de libertad de expresión.

Otro mandatario que ha criticado la decisión de Twitter es Andrés Manuel López Obrador. "No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso", dijo López Obrador

QAnon es un movimiento conspirativo de extrema derecha. Sus seguidores defienden la idea de que Donald Trump está librando una guerra secreta contra una secta liberal mundial de pedófilos satánicos.

Trump, acusó este viernes a Twitter de conspirar con sus rivales políticos para "silenciarlo", luego de que la red social suspendió permanentemente su cuenta.

"Twitter ha ido cada vez más lejos en restringir la libertad de expresión, y esta noche los empleados de Twitter se han coordinado como los Demócratas y la Izquierda Radical para suspender mi cuenta de su plataforma, para silenciarme a mí, y a USTEDES, los 75.000.000 grandes patriotas que votaron por mí", dijo en una serie de tuits desde la cuenta oficial @POTUS. La publicación fue rápidamente borrada por Twitter.