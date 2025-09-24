miércoles 24  de  septiembre 2025
Jimmy Kimmel se disculpa tras la polémica por comentarios sobre Charlie Kirk

Jimmy Kimmel dedicó parte de su discurso a la viuda de Kirk, a quien describió como un ejemplo de gracia por haber manifestado perdón hacia el asesino

Fuentes cercanas a la cadena indicaron que Jimmy Kimmel aclararía sus comentarios en el siguiente episodio, pero la presión aceleró la suspensión del programa

Captura de pantalla/ Youtube/ Jimmy Kimmel Live
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El presentador Jimmy Kimmel volvió este martes a la televisión después de la suspensión temporal de su programa Jimmy Kimmel Live! y lo hizo con un monólogo en el que abordó directamente la controversia por sus comentarios sobre el asesinato del líder conservador Charlie Kirk.

Kimmel había sido duramente cuestionado tras referirse, el pasado 15 de septiembre, a la muerte de Kirk ocurrida durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El comediante activista de la ultraizquierda Jimmy Kimmel.
EEUU

Propietarios de ABC no transmitirán show de Kimmel tras decisión de Disney
El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega a Una Noche con Jimmy Kimmel en el Hotel Roosevelt de Hollywood el 7 de agosto de 2019.   
TELEVISIÓN

Programa de Jimmy Kimmel vuelve a ABC

En aquel monólogo insinuó que simpatizantes del movimiento MAGA buscaban aprovechar políticamente el crimen, una afirmación que provocó indignación entre seguidores del activista y sectores políticos conservadores.

La polémica derivó en la suspensión indefinida de su programa por parte de la cadena ABC, propiedad de Disney, y en advertencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que advirtió sobre posibles sanciones regulatorias si no se tomaban medidas.

Aclaratoria

En su regreso a la pantalla, Kimmel aclaró que su intención nunca fue: “hacer de la muerte algo cómico” ni culpar a un grupo político en particular. “Fue un individuo profundamente perturbado, y lamento si mis palabras dieron a entender otra cosa”, expresó.

El presentador, visiblemente emocionado, dedicó parte de su discurso a la viuda de Kirk, a quien describió como un ejemplo de gracia por haber manifestado perdón hacia el asesino. “Su fuerza y su capacidad de perdonar nos recuerdan que incluso en el dolor más profundo puede haber compasión”, dijo.

Aunque Kimmel no utilizó la palabra perdón de manera explícita, reconoció que sus comentarios fueron poco oportunos y que comprendía el malestar que causaron. “Entiendo que mis palabras pudieron sonar insensibles en un momento de dolor para muchos. Eso nunca fue lo que busqué transmitir”, afirmó.

