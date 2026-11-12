Venezuela expresa a Colombia su apoyo para la seguridad fronteriza pero no menciona al ELN

El ELN, grupo de la guerrilla de Colombia en la frontera con Venezuela, aviva la violencia.

CARACAS .- Venezuela expresó su disposición de cooperar con Colombia en materia de seguridad fronteriza, luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó a EEUU su intermediación para que autoridades de Caracas colaboren en la búsqueda de una subteniente del Ejército secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN ).

En un comunicado, la Cancillería aseguró que "Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional”, sin hacer mención al hecho que implica a esta guerrilla violenta que tiene presencia y apoyo del lado venezolano, se informó.

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"Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza y regional, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre la base del respeto mutuo", señaló el despacho de Relaciones Exteriores del país en el escueto texto que difundió por redes.

La posición venezolana no dio detalles acerca de las medidas que tomará para resguardar la frontera de la organización guerrillera que EEUU incluyó en la lista oficial de Organizaciones Terroristas Extranjeras con vínculos con el narcotráfico, en 2025.

Secuestro por el ELN

En medio de la creciente violencia en Colombia, este miércoles el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, informó que las fuerzas militares estaban tras la localización de María Camila Pantoja, militar y esposa de un alcalde.

El ministro Mora señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente María Camila Pantoja, secuestrada en el departamento fronterizo de Arauca, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

Según reportes, el Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el 5 de noviembre que mantiene cautiva a la subteniente Pantoja, después de que el Ejército denunció su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca.

La militar se movilizaba por el casco urbano de esa localidad, uno de los más estratégicos para la movilización de la guerrilla y afectado por el conflicto armado, cuando fue interceptada por dos hombres armados en una motocicleta, según la información entregada entonces por las autoridades militares.

Posición de Venezuela

En su declaración, Mora pidió que “haya una verdadera contención del otro lado, para que todo este gran esfuerzo que estamos haciendo acá no se vea reflejado en una ocupación del territorio del otro lado".

El comunicado de Venezuela no hizo referencia a cómo cooperará con Colombia, pero sí señaló que se encuentran a disposición mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias.

#Comunicado || La República Bolivariana de Venezuela expresa su plena disposición a ejercer todas las coordinaciones necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad. pic.twitter.com/MN2jwTRehI — Min.Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@Cancilleria_ve) November 12, 2026

FUENTE: Con información de Cancillería de Venezuela red X; EFE, DLA