OPERACIÓN

Uno de los helicópteros de EEUU fue alcanzado por fuego venezolano, pero regresó a la base

La primera incursión de EEUU antecedió a la "fuerza de extracción" que fue la que capturó a Maduro. El tripulante más joven tenía 20 años

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH.- El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, explicó que en la operación para capturar al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue alcanzado uno de los helicópteros militares, pero el aparato pudo regresar a la base.

Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, "uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando", señaló Caine este sábado.

La operación, denominada Operación Resolución Absoluta, duró dos horas y 20 minutos. En rueda de prensa desde Florida, junto al presidente Donald Trump, el oficial señaló que la primera incursión iniciada en la noche del viernes antecedió a la "fuerza de extracción" que fue la que finalmente capturó y sacó a Maduro de Venezuela. El tripulante más joven tenía 20 años y el mayor, 49.

De acuerdo con Caine, en la evacuación, los militares estadounidenses tuvieron que abrir "fuego de autodefensa" frente a las acciones de fuerzas antiaéreas en tierra. Los helicópteros llegaron al complejo de Maduro a las 2:00 horas de Caracas y el último salió de Venezuela a las 4:29 horas con destino al "USS Iwo Jima".

Lucha contra el terrorismo

En total, participaron 150 aparatos en todo el hemisferio americano que funcionaron basándose en "décadas de experiencia" de lucha contra el "terrorismo" en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y en África, contó el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

"Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia con la ayuda de nuestros increíbles militares de una forma profesional y precisa, sin pérdidas de vidas de Estados Unidos y tras apresar a las personas acusadas", explicó.

Destacó la labor de los servicios de inteligencia en toda la operación. "Nuestros equipos de inteligencia aéreos y terrestres han aportado información en tiempo real a la fuerza en tierra para que pudieran desplazarse con seguridad en un entorno complejo sin correr riesgos innecesarios", sostuvo.

FUENTE: Con información de Europa Press

