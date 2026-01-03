sábado 3  de  enero 2026
SEGURIDAD

Vicepresidente de EEUU defiende legalidad de operación contra Maduro

"El tráfico de drogas tenía que terminar y el crudo robado tenía que ser devuelto a Estados Unidos", puntualizó el vicepresidente JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que la operación que desembocó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, se hizo dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de "narcoterrorismo".

"El presidente Trump le ofreció muchas salidas pero siempre fue muy claro a lo largo de todo este proceso", indicó Vance este sábado 3 de enero.

El funcionario repitió la acusación formulada por Trump de que el régimen venezolano había "robado" petróleo a Estados Unidos, motivo por el cual ordenó un bloqueo total marítimo de Venezuela y la incautación de sus buques petroleros.

"El tráfico de drogas tenía que terminar y el crudo robado tenía que ser devuelto a Estados Unidos", afirmó.

El vicepresidente estadounidense señaló también que Maduro fue el último en enterarse de que el presidente Trump habla en serio".

Felicitó a los equipos de operaciones especiales del Ejército de EEUU que "han conseguido ejecutar con éxito una operación impresionante de verdad"-

Sostuvo, además, que "uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas".

Advertencia a Maduro

El presidente Trump señaló este sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".

El 22 de diciembre, Trump advirtió que lo más "inteligente" que podría hacer Maduro era dimitir.

A mediados de este mes, el mandatario estadounidense anunció el bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

FUENTE: Con información de Europa Press

