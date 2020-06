“Como prioridad, USCIS va a reprogramar las citas que ya habían sido programadas y tuvieron que cancelarse. Por otra parte, aquellos que presentaron solicitudes durante este tiempo de pandemia y nunca recibieron su cita de las huellas, serán reprogramados conforme pasen los días. Estos casos antes mencionados serán prioridad para las oficinas de Inmigración, al igual que las personas que estaban pendientes para juramentar”.

Referente a las entrevistas, las nuevas normas indican que de ahora en adelante las personas deberán hacer su check-in solo 15 minutos antes de su cita, y únicamente se aceptará la presencia de un abogado, el intérprete y el solicitante. Las personas ya no podrán ir acompañadas a USCIS, a no ser que sea el esposo/a en casos de peticiones, o ayudando en caso de sufrir alguna discapacidad. Para las oficinas de asilo, las entrevistas se comenzarán a hacer en cuartos separados: el oficial va a estar en un cuarto, y el entrevistado y su abogado en otro, ya que estas sesiones tienden a ser muy largas.

El 18 de marzo pasado, USCIS suspendió sus servicios rutinarios en persona en sus oficinas locales, oficinas de asilo y centros de asistencia en solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) para ayudar a frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Esto generó un retraso inmenso, sin embargo, hasta ahora la institución no ha dicho que pueda hacer uso de videollamadas u otras herramientas para acelerar el proceso de trámites.

“Ellos no han querido aplicar el uso de reuniones a través de videollamadas, lo que me parece algo arcaico. Si hay tribunales civiles y federales que lo han permitido, ellos podrían considerarlo, y más con el enorme atraso que existe”, dijo la abogada especializada en temas de Inmigración.

Reunificación familiar

“Hasta ahora Cuba se mantiene cerrado, por ende, nos conviene que no se comiencen a hacer entrevistas aún. Las embajadas irán reabriendo según lo haga cada país, y eso depende del avance de la pandemia y las cifras que maneja cada nación. Yo espero que Guyana reabra al mismo tiempo que lo haga Cuba”, explicó Cañizares.

Sobre la polémica generada por el tuit del presidente Donald Trump, en el que anunció que temporariamente y a raíz de la pandemia frenaría la inmigración, la abogada destacó que "aquel tuit del Presidente sí cambió el sistema para quienes querían entrar a EEUU, pero no para quienes ya estaban aquí, es decir, alguien que ya estaba aquí sí puede aplicar para el asilo en caso de que lo requiera.

“Por lo pronto, recomiendo a todos asegurarse de tener la dirección actualizada, y llamar a Inmigración y posponer sus entrevistas si creen tener síntomas o si creen ser portadores del coronavirus. Esto es imperativo que lo hagan”, finalizó.

Si alguien es portador del COVID-19, esto no afectará en nada su estatus migratorio y/o trámites de Inmigración. Para quienes han perdido su empleo o no pueden trabajar, la tabla de la nueva Ley de Carga Pública no sufrirá modificaciones ni habrá concesiones para este tipo de casos.

@camila_mendoza

Especial