USCIS limita la vigencia de fotografías para los trámites migratorios

Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

LA MIAMI - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( USCIS ) anunció un cambio inmediato en sus protocolos al reducir a un máximo de tres años la antigüedad permitida de las fotografías para los trámites migratorios, una medida que busca reforzar la seguridad nacional y cerrar brechas vinculadas al fraude de identidad.

La actualización del Manual de Políticas de USCIS fija una nueva regla que establece que únicamente podrán reutilizarse fotografías capturadas dentro de los tres años previos a la presentación de cualquier formulario migratorio. La agencia dejó sin efecto las disposiciones de la pandemia, que permitían utilizar imágenes con hasta una década de antigüedad, incluso si la apariencia del solicitante había variado de forma notable durante ese tiempo.

El organismo precisó que tampoco se aceptarán fotografías suministradas por los propios extranjeros. A partir de ahora, las únicas válidas serán las tomadas directamente por USCIS o por entidades oficialmente autorizadas. La intención, según explicó la agencia, es garantizar que cada imagen empleada en documentos seguros sea “reciente, precisa y confiable”, elementos esenciales para prevenir fraudes, suplantación y robos de identidad.

"Procesos de revisión"

USCIS señaló que los rigurosos procesos de investigación de seguridad y verificación de antecedentes son fundamentales para preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Las flexibilidades de la era del COVID-19, diseñadas como medidas temporales, permanecieron activas más tiempo del previsto, generando vulnerabilidades que afectaron la capacidad del Gobierno para identificar adecuadamente a los solicitantes.

De acuerdo con el anuncio, el cambio se alinea con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional, orientadas a modernizar los procesos de revisión, fortalecer los controles y cerrar brechas detectadas en la emisión de documentos oficiales.

Con esta actualización, USCIS reestablece estándares más estrictos para garantizar la verificación confiable de identidad en los trámites migratorios, al tiempo que consolida una nueva etapa en los controles de seguridad vinculados a documentos oficiales en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)