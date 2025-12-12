viernes 12  de  diciembre 2025
Control migratorio

USCIS limita la vigencia de fotografías para los trámites migratorios

precisó que tampoco se aceptarán fotografías suministradas por los propios extranjeros. A partir de ahora, las únicas válidas serán las tomadas directamente por USCIS o por entidades oficialmente autorizadas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.

AFP
Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

Sala de espera de la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), en Nevada.

USCIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA MIAMI - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un cambio inmediato en sus protocolos al reducir a un máximo de tres años la antigüedad permitida de las fotografías para los trámites migratorios, una medida que busca reforzar la seguridad nacional y cerrar brechas vinculadas al fraude de identidad.

La actualización del Manual de Políticas de USCIS fija una nueva regla que establece que únicamente podrán reutilizarse fotografías capturadas dentro de los tres años previos a la presentación de cualquier formulario migratorio. La agencia dejó sin efecto las disposiciones de la pandemia, que permitían utilizar imágenes con hasta una década de antigüedad, incluso si la apariencia del solicitante había variado de forma notable durante ese tiempo.

Lee además
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses
Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
INMIGRACIÓN

Medida de USCIS sobre permisos de trabajo por 18 meses no aplica con carácter retroactivo

El organismo precisó que tampoco se aceptarán fotografías suministradas por los propios extranjeros. A partir de ahora, las únicas válidas serán las tomadas directamente por USCIS o por entidades oficialmente autorizadas. La intención, según explicó la agencia, es garantizar que cada imagen empleada en documentos seguros sea “reciente, precisa y confiable”, elementos esenciales para prevenir fraudes, suplantación y robos de identidad.

"Procesos de revisión"

USCIS señaló que los rigurosos procesos de investigación de seguridad y verificación de antecedentes son fundamentales para preservar la integridad del sistema migratorio estadounidense. Las flexibilidades de la era del COVID-19, diseñadas como medidas temporales, permanecieron activas más tiempo del previsto, generando vulnerabilidades que afectaron la capacidad del Gobierno para identificar adecuadamente a los solicitantes.

De acuerdo con el anuncio, el cambio se alinea con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional, orientadas a modernizar los procesos de revisión, fortalecer los controles y cerrar brechas detectadas en la emisión de documentos oficiales.

Con esta actualización, USCIS reestablece estándares más estrictos para garantizar la verificación confiable de identidad en los trámites migratorios, al tiempo que consolida una nueva etapa en los controles de seguridad vinculados a documentos oficiales en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)

Temas
Te puede interesar

USCIS crea unidad de investigación para detectar a extranjeros que representen "amenaza" para EEUU

¿Qué pasa si mi permiso de trabajo vence y la renovación sigue pendiente? Esto es lo que debe saber

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

Watson Island
TRANSACCIÓN POLÉMICA

Autorizan venta del "activo más valioso de Miami", ¿es un buen negocio?

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
Odisea

Veterano que ayudó a Machado a salir de Venezuela descarta que Trump lo contratara

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Advierten que TikTok da acceso a la pornografía infantil con videos reales o con IA

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. 
OFENSIVA

Trump no tiene interés en "una guerra prolongada" en Venezuela, según la Casa Blanca

Te puede interesar

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A

El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
Control migratorio

USCIS limita la vigencia de fotografías para los trámites migratorios

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?