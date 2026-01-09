viernes 9  de  enero 2026
¿Fraude migratorio?

USCIS anuncia investigación que reexamina miles de casos de refugio en Minnesota tras fraude fiscal

La operación PARRIS (Revalidación posterior a la admisión de los refugiados y fortalecimiento de la integridad) se centra en investigar las solicitudes fraudulentas de estatus de refugiado en Minnesota

EEUU refuerza controles migratorios.

Captura de Pantalla / @USCIS/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron la puesta en marcha de la Operación PARRIS (Reverificación de Refugiados Post-Admisión y Fortalecimiento de la Integridad) en Minnesota, cuyo objetivo es reexaminar miles de casos de refugio en Estados Unidos bajo sospecha de que han sido fraudulentos.

USCIS dijo en un comunicado que la iniciativa de "gran envergadura" reexamina miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes y la verificación intensiva de solicitudes de refugio. Ya se han comenzado a remitir casos de fraude y otros delitos a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Varias personas pasan frente a la sede de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) en el área del Centro Federal del Suroeste el 24 de marzo de 2025 en Washington, D.C. 
INVESTIGACIÓN

Minnesota bajo la lupa federal por presunto fraude millonario en préstamos por la pandemia
El demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota. 
Escándalo

Departamento de Justicia despliega fiscales adicionales para investigar los casos de fraude en Minnesota

El enfoque inicial de la investigación está dirigido a los 5,600 refugiados en Minnesota que aún no han recibido el estatus de residente permanente legal (conocido como Tarjeta Verde o Green Card). El recién creado centro de investigaciones de USCIS lidera la Operación PARRIS, que realiza exhaustivas verificaciones de antecedentes, nuevas entrevistas y revisiones de méritos de solicitudes de refugio.

Guerra contra el fraude

La Operación PARRIS implica aplicar normas de control reforzadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14161 y la Proclamación Presidencial 10949, y forma parte de una estrategia más amplia para implementar estándares de investigaciones de seguridad mejoradas. "Estas directrices exigen a las agencias federales identificar e implementar nuevas mejoras en las investigaciones para proteger a la nación de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública".

Un portavoz del DHS advirtió que el objetivo de la Operación PARRIS es detectar a extranjeros beneficiados por presuntos fraudes en detrimento de los estadounidenses.

“Minnesota es el epicentro de la guerra contra el fraude. Esta operación en Minnesota demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema migratorio estadounidense es utilizado como arma por quienes buscan defraudar al pueblo estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses y el estado de derecho siempre están en primer lugar”, dijo el portavoz de DHS.

Los esfuerzos de USCIS en Minnesota se basan en el éxito de la Operación Twin Shield, una investigación reciente que descubrió un fraude migratorio generalizado en el área de Minneapolis-Saint Paul. "La agencia sigue comprometida a realizar la máxima investigación de seguridad y verificación de antecedentes posible de todos los extranjeros, erradicar fraudes y garantizar la seguridad de todos los estadounidenses", indica el comunicado de USCIS.

Los casos de fraude migratorio serán remitidos a ICE para iniciar los trámites de deportación.

Nuevas medidas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes un paquete de medidas para combatir el fraude fiscal en Minnesota y aseguró que las autoridades han notificado a varias entidades la apertura de investigaciones por el desvío de fondos federales en distintos programas de carácter social en el estado.

Las autoridades investigan una presunta red de fraude vinculada a la diáspora somalí de Minnesota por la que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

En el marco de este paquete de medidas, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) creará un grupo de trabajo específico para investigar a entidades implicadas en los esquemas de fraude en Minnesota, mientras que se están llevando a cabo auditorías en las instituciones financieras que facilitaron estos desvíos, que se sospecha los fondos habrían sido destinados al grupo terrorista Al Shabaab. Los demócratas se oponen a las investigaciones.

