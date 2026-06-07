Reportan falta de material electoral en el inicio del balotaje en Perú para elegir entre Fujimori y Sánchez

LIMA. - Perú inició este domingo una nueva jornada de elecciones para escoger en balotaje al próximo presidente , entre la candidata Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez , pero con algunas fallas debido a que centros de votación reportaron falta de material electoral poco después de iniciarse el horario de votación.

Esto, a pesar de garantías oficiales de la distribución total del material.

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En algunos colegios, miembros de mesas dijeron que todavía no disponían de las listas de electores ni de las papeletas para poder recibir a los votantes. Un horas del medio, faltaban aún por instalarse el 6% de centros de votación, según reportes.

Hasta el momento faltsn instalarse el 6% de mesas de sufragio en todo el Perú

En otros centros, sin embargo, el material llegó antes del comienzo de la jornada pautada para las 7.00 hora local (12.00 GMT), y esto también ocasionó retrasos en la instalación de mesas, aun cuando sus miembros estaban listos a la hora convenida, indicaron funcionarios electorales a medios nacionales.

Muy temprano, los peruanos hacían cola para poder ejercer su derecho al voto.

Elecciones segunda vuelta Perú colas EFE

Elecciones con fallas y garantías

Poco antes de los reportes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó en su discurso inaugural de la jornada electoral que el material electoral había llegado antes de las 7.00 a la totalidad de centros de votación

Y descartó que se volviese a repetir el escenario de retrasos por la falta del material, vivido el 12 de abril.

Se prevé que más de 27,3 millones de electores peruanos atiendan el llamado a las urnas para elegir en balotaje a quien gobernará el país por los próximos cinco años (2026-2031), en unas elecciones muy disputadas y en medio de tensiones.

La primera vuelta se realizó el 12 de abril pasado, pero semanas más tarde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que Fujimori, por Fuerza Popular, con el 17,192 %, seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú, con 2,039 % se medirían en segunda vuelta presidencial al no obtener ninguno la mayoría de votos exigidos.

Fujimori y Sánchez llaman a votar

A primera hora de la jornada, Keiko Fujimori aseguró tener a 95.000 delegados para cuidar y proteger sus votos en cada una de las mesas electorales en todo el territorio peruano, tras desplegar una campaña de captación. Luego acudió a su centro de votación para ejercer el sufragio, fue la primera de los aspirantes en hacerlo.

"Lo que están haciendo (los delegados) es defender la democracia. Es muy importante que todos los peruanos salgan todos a votar y que participen. Es un deber y también un derecho", señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que por lanzó su aspiración por cuarta vez y llegó a esta jornada en un empate técnico frente a su rival.

"Lo más importante es que al final del día puedan tener su acta", agregó la líder de Fuerza Popular.

Sánchez, por su parte, votó en su mesa entrada la mañana, tras pedir a los peruanos a ejercer "su compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático de amor a la patria".

"Hay que votar con la mayor esperanza para un Perú con cero discriminación y pobreza, y con mucha democracia y justicia", añadió, tras acudir a una misa con familiares.

Votantes en el exterior

Reportes indicaron que los primeros sufragios en escrutarse para elegir el presidente fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados de Perú en Asia y Oceanía, donde la votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

Unas 112 mesas fueron instaladas para peruanos en el exterior en Nueva Zelanda, Australia, Japón, República de Corea, China, Singapur, Filipinas y Malasia, cuya jornada electoral comenzó el sábado a las 14.00 (9.00 GMT).

Sin embargo, los resultados de estas mesas no se conocerán oficialmente hasta el cierre de los centros de votación en Perú, el cual está previsto para las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en el que se habilitará la plataforma digital que muestra los resultados oficiales del escrutinio, informaron agencias.

FUENTE: Información de EFE