Venezuela anuncia cuatro arrestos vinculados a supuesto "plan de la CIA" para atacar buque en Trinidad

CARACAS — El régimen de Nicolás Maduro detuvo al menos cuatro personas en Venezuela vinculadas a un supuesto plan de "falsa bandera" de la CIA en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, según el número del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello .

De acuerdo con Cabello, fue "desmantelada" una supuesta "célula criminal" vinculada a la CIA que, según él, buscaba atacar al buque estadounidense USS Gravely (DDG-107) atracado en Trinidad y Tobago e incriminar al régimen de Nicolás Maduro.

El domingo Caracas ya había anunciado la captura de un grupo de "mercenarios" presuntamente vinculados a la CIA.

"Venía para acá y me informan de tres personas que capturaron (...) de la CIA", dijo Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido en Caracas.

Antes, había mencionado la captura de otra persona vinculada a la operación de "falsa bandera" con uno de los buques "que están en ese ejercicio" en Trinidad y Tobago.

"Entonces ellos llegan y borran de sus teléfonos, porque ellos creen que borrando sus teléfonos ya se desaparece todo", afirmó. "Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela", según Cabello, sin mostrar las evidencias que validen sus afirmaciones.

"Operación encubierta"

Más temprano, el canciller Yván Gil dijo en un comunicado que informó a Puerto España de esta presunta "operación de falsa bandera", un día después de que su régimen anunciara el arresto de un grupo de "mercenarios" vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

"En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta", indicó Gil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas, con un saldo de 43 muertos.

La cúpula del chavismo, no obstante, insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Una de esas embarcaciones, el USS Gravely (DDG-107), llegó a Puerto España el sábado y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. La dictadura de Maduro tachó de "provocación" su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

FUENTE: Con informaciòn de AFP